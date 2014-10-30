Україна оплатить газовий борг по $268 за тисячу кубометрів

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив в ході засідання уряду прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк.

Читайте також У Росії заявили, що для відновлення постачання газу буде підписано 3 документи«Що стосується поставленого газу вже і оплати того газу, який частково є у сховищах, а частково вже використаний. Загальний обсяг газу ми можемо оплачувати за ціною 268 дол. «Газпром» може тлумачити по-своєму, але наша позиція – поставлений в Україну газ буде оплачуватися за ціною 268 дол. Для цього на наших рахунках є 3,1 млрд дол. США як фінансова допомога МВФ та ЕС», - підкреслив прем’єр.

При цьому Яценюк нагадав, що перший транш оплати в обсязі 1,4 млрд дол. буде здійснено у найкоротший термін. Другий транш платежу - в обсязі 1,6 млрд дол. буде виплачений російській стороні до кінця року.