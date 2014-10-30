Україна отримуватиме російський газ за передоплатою - ЄК виступить гарантом

А Єврокомісія виступатиме гарантом щодо справедливої ціни на російський газ.

Читайте такожГазпром вимагає фінансових гарантій від України та ЄСЯк передає кореспондент УНІАН, про це сказав у ході засідання уряду прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк.

При цьому ціна палива визначатиметься за формулою, що враховуватиме ціну нафти. «Таким чином в останньому кварталі 2014 року ціна становитиме на рівні 378 дол за тисячу кубометрів, а в першому кварталі 2015 року - на рівні 365 дол», - сказав Яценюк.

«Нас не хвилює питання, яким чином Росія прийматиме рішення про встановлення справедливої ціни на газ. Якщо Росія впливатиме на порядок ціноутворення і знову намагатиметься поставити ціну в 500 дол., як це пропонувалося, то ми з Єврокомісією досягли згоди, що Європейська комісія буде гарантом виконання зобов'язань Росії щодо справедливої ціни, зокрема через механізм компенсації підвищення ціни, якщо така ціна не відповідатиме тристоронньому протоколу, підписаному між Європейським Союзом, Україною і Росією», - сказав Яценюк.

Він відзначив, що підписання такого протоколу можливе лише на тристоронньому рівні - Європейський Союз, Україна і Росія. У свою чергу, базовий підхід до визначення справедливої ціни на російське паливо, відзначив Яценюк, Україна і ЄС оголосили ще 4 місяці тому.

«Базовий підхід, який ми оголосили 4 місяці тому, в літній сезон ціна становить 325 дол. за тисячу кубометрів, взимку - 385 дол. за тисячу кубометрів», - сказав глава уряду.

Разом з тим, остаточну крапку в питанні ціни поставить, за словами Яценюка, Стокгольмський арбітражний суд. «Остаточне рішення щодо газового контракту прийме Стокгольмський арбітражний суд», - сказав прем'єр.

Як повідомляв УНІАН, раніше прем'єр-міністр Яценюк відзначав, що Україна наполягає на формульному визначенні ціни на газ з урахуванням ціни на нафту. У зв'язку з цим, за розрахунками українського уряду, ціна на російський газ до кінця року має становити 378 дол. за тисячу кубометрів, а в першому кварталі 2015 року – не вище 365 дол. за тисячу кубометрів. Більш того, обсяги поставок газу Україна визначить сама, а оплата палива здійснюватиметься за передоплатою.

Також, за словами Яценюка, Україна наполягає на відмові від принципу «бери або плати» і на переведенні оплати за транзит газу на рахунки «Нафтогазу».

Крім того, Яценюк відзначив, що ціна на газ, вже поставлений до України, має становити не більш як 268 дол. за тисячу кубометрів, і Україна має в своєму розпорядженні необхідний запас коштів – в розмірі 3,1 млрд дол. – для оплати вже поставленого палива.

У Європейській комісії також підтвердили, що готові виступити гарантом ціни російського газу для України, причому у розмірі 385 дол. за тис. кубометрів. Як повідомили УНІАН учасники переговорів, «для української сторони було ключовим одержати гарантії незмінності так званої зимової ціни на газ з боку РФ - 385 доларів. За словами співбесідника агентства, рішення цього питання полягає в тому, що навіть якщо Росія підвищить в односторонньому порядку ціну на газ, тристоронній протокол, який буде підписано між Україною, Євросоюзом і Росією, гарантує Києву компенсацію різниці в ціні.