Ніякого «демаршу» делегації «Газпрому» на зустрічі у Брюсселі не було – учасник

Про це УНІАН повідомив учасник газових переговорів у Брюсселі на умовах анонімності.

Читайте такожУкраїна оплатить газовий борг по $268 за тисячу кубометрівЗа словами співрозмовника, 29 жовтня «все почалося так, як і планувалося, вчасно. Наша делегація провела ефективні переговори з новим віце-президентом Європейської комісії, який відповідатиме за Енергетичний союз Марошем Шевчовічем (Словаччина). Всі переговори складалися з трьох складових: двосторонні Україна-ЄС, двосторонні Росія-ЄС і тристоронні Росія-Україна-Єврокомісія. Паралельно були переговори з центрами, були телефонні розмови українського керівництва з керівництвом країн-членів ЄС і керівництвом ЄК, оскільки за цим стоїть енергетична безпека не лише України, але й усього ЄС. Були мобілізовані всі. Опівночі була телефонна розмова канцлера Німеччини Ангели Меркель із віце-президентом ЄК Гюнтером Еттінгером.

Загалом консультації тривали більше 13 годин, після чого ми домовилися зробити паузу, щоб на технічному рівні дошліфувати документи, які ми змогли б підписати, якщо все буде узгоджено зі столицями – з Москвою і Києвом, а також із Європейською комісією. Ми вийшли (з переговорів) о 4.10».

Як зазначив учасник переговорів, «пишуть, що делегація «Газпрому» залишила газові переговори в Брюсселі. З таким же успіхом можна написати, що делегація України залишила переговори. Але складається враження, що був демарш. Сторони суто з гуманних причин зробили паузу для того, щоб дати можливість експертам дошліфувати, допрацювати документи й дати відповідним міністрам час на проведення консультацій зі столицями на предмет отримання мандатів на підписання відповідних документів. Інтриги тут немає».

Раніше російські ЗМІ повідомили, що делегація "Газпрому" ухвалила рішення залишити тристоронні газові переговори РФ-Україна-ЄС, що почалися напередодні в Брюсселі, й повернулася до Москви.

"Газпром" очікує інформації про хід переговорів Єврокомісії та України, без цього продовжувати тристоронній діалог безглуздо, заявив офіційний представник російської компанії Сергій Купріянов, передавала, зокрема, радіостанція Коммерсантъ FM.