Яценюк: остаточне рішення щодо газового контракту прийме арбітраж

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

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«Остаточне рішення щодо долі газового контракту прийме Стокгольмський арбітражний суд. Саме тому угода, яка підписується, і протокол, який підписується, є тимчасовими - терміном на півроку. Оскільки Україна основний позов щодо відшкодування 6 млрд дол. США російським «Газпромом» не відкликала і відкликати не буде», - наголосив Яценюк.

Прем'єр заявив водночас, що підписання «газового» протоколу можливе виключно на тристоронньому рівні у форматі Україна-Європейський Союз-Росія.

Раніше УНІАН повідомляв, що Україна очікує в листопаді проміжного рішення суду у газовій справі за позовом до Росії.