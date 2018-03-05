У світі дорожчає нафта - ринок чекає підсумків зустрічі ОПЕК зі сланцевиками

Ф'ючерси на північноморську суміш Brent піднялися на 0,33 відсотка до $64,58 за барель.

Ціни на нафту помірно зростають вранці понеділка напередодні зустрічі ОПЕК з виробниками сланцевої нафти.

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Ф'ючерси на північноморську суміш Brent піднялися на 0,33 відсотка до $64,58 за барель. Ф'ючерсні контракти на американську легку нафту WTI до цього часу торгувалися біля позначки $61,44 за барель, що на 0,31 відсотка вище за попереднє закриття, повідомляє Рейтер.

У понеділок в Х'юстоні бере старт конференція CERAWeek, в якій візьмуть участь виробники Організації країн-нафтоекспортерів (ОПЕК) та інші великі гравці.

Генеральний секретар картелю Мухаммед Баркіндо та інші делегати ОПЕК сьогодні, як очікуються, зустрінуться з американськими компаніями сланців на полях конференції.

“Прихильність ОПЕК+ глобальному пакту залишається рекордно високою, хоча Росія, як і раніше, наполягає на необхідності виробити стратегію виходу з нього. ОПЕК спробує протягнути сланцевикам трубку миру", – сказав Стівен Іннес з OANDA.

"Таким чином, будь-які позитивні підсумки зустрічі ми повинні розглядати як підтримку нафтовим котируванням".

У грудні 2016 року ОПЕК і кілька країн поза організацією, включаючи Росію, домовилися скоротити видобуток сировини приблизно на 1,8 мільйона барелів на добу заради вирівнювання балансу глобального попиту та пропозиції. Угода діє до кінця поточного року.

За словами міністра енергетики ОАЕ Сухейля аль-Мазруі, ОПЕК зараз не обговорює продовження угоди на наступний рік.