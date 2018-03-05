Газова криза: «Укртрансгаз» повідомив, скільки палива залишилося в сховищах

Запаси газу в ПСГ за тиждень скоротилися на 7,5% - до 9,6 млрд куб. м.

Запаси природного газу в українських підземних сховищах газу (ПСГ) з 24 лютого по 3 березня скоротилися на 7,5%, або на 783 млн куб. м, до 9,642 млрд куб. м з 10,425 млрд куб. м.

Читайте також"Газпром" компенсує високу вартість газу, імпортованого з ЄС для подолання кризи - Порошенко

Про це свідчать дані оператора газотранспортної системи України держкомпанії «Укртрансгаз».

Зокрема, за даними компанії, 3 березня зі сховищ було відібрано 112,62 млн куб. м газу.

Як повідомляв УНІАН, після того, як «Газпром» програв судову тяжбу з «Нафтогазом» у Стокгольмському арбітражі, згідно з рішенням якого він має виплатити українській компанії 2,56 млрд дол., російська компанія спочатку погодилася поставити в березні в Україну 0,5 млрд куб. м газу за цінами, які визначив арбітраж, однак потім різко відмовилася виконати свої контрактні зобов'язання і знизила тиск газу на вході в українську ГТС на східному кордоні до критичного рівня 50,6 кг на 1 кв. см.

У «Нафтогазі» повідомили, що такі дії «Газпрому» є невиконанням рішення суду і саме вони призвели до виникнення дефіциту газу в ГТС. Для його подолання Кабмін ввів обмеження на споживання газу всередині країни, а «Нафтогаз» в терміновому порядку купив у польської компанії PGNiG 60 млн куб. м блакитного палива.

Україна увійшла у 2018 рік з найбільшими порівняно з початком п'яти останніх років запасами газу в підземних сховищах - 14,7 млрд куб. м газу.

26 жовтня 2017 року Україна припинила закачування газу в підземні сховища і розпочала його відбір для потреб опалювального сезону.