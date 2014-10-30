«Енергоатом» залучив у «Ощадбанку» кредити на 500 млн гривень

Оператор усіх діючих атомних станцій України держпідприємство «НАЕК «Енергоатом» за результатами відкритих тендерних торгів вибрало «Ощадбанк» для залучення 500 млн грн кредитних коштів терміном на 1 рік.

Згідно з повідомленням на порталі «Державні закупівлі», «Ощадбанк» запропонував зазначені кошти за ставкою 22% річних.

Також повідомляється, що в тендері брав участь «Альфа-Банк», запропонувавши вищу ставку по кредитах - 27%.

Читайте такожWestinghouse поставить на два блоки Запорізької АЕС обладнання для систем безпекиЯк повідомляв УНІАН, у лютому 2014 року «Енергоатом» залучив у державного «Ощадбанку» кредит на суму 400 млн грн. У квітні 2014 року «Енергоатом» залучив у «Альфа-Банку» кредит на 40 млн дол.

Довідка УНІАН. Держпідприємство «НАЕК «Енергоатом» - найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На НАЕК «Енергоатом» покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку всіх АЕС країни.