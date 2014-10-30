У Брюсселі домовились про поетапне погашення заборгованості України за газ

Учасники тристоронніх переговорів у Брюсселі домовилися про поетапне погашення заборгованості України перед РФ за газ у розмірі 3,1 млрд доларів.

Про це УНІАН повідомив учасник газових переговорів у Брюсселі на умовах анонімності.

За його словами, під час переговорів, «якщо говорити про фінансову сторону, то для нас важливим було відійти від позиції «бери або плати». На ці п'ять місяців буде принцип «плати і бери». Ідея така: на яку суму в нас є ресурси, на таку суму ми купуємо обсяги російського газу».

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«Ми також домовилися про механізми погашення заборгованості в розмірі 3,1 млрд доларів. Це гроші, які надані МВФ і які зарезервовані на рахунку українського уряду під оплату цього боргу. Ми цю суму виплатимо, але вона прив'язана до загального пакета домовленостей. Оплата буде поетапною, що буде чітко прописано в тристоронньому зобов'язуючому протоколі, який буде підписано від імені уряду РФ, України і від ЄК».

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Що стосується купівлі нових обсягів газу, то, за словами співрозмовника, «тут є різні варіанти, які включають і допомогу зі сторони міжнародних фінансових інституцій».