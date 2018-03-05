Газова війна: «Нафтогаз» вимагає від «Газпрому» компенсувати 34% переплати за «термінове» паливо з ЄС

Російський монополіст вже офіційно попереджений про те, що він має виплатити українській стороні компенсацію за невиконання контрактних зобов'язань.

Російський газовий монополіст «Газпром» компенсує Україні 34% вартості природного газу, який імпортується з країн Європейського Союзу для подолання дефіциту палива в українській газотранспортній системі, що було спричинено неправомірними діями російського постачальника.

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Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив головний комерційний директор «Нафтогазу» Юрій Вітренко.

«34% переплати за імпортний газ у березні будуть компенсовувати не українці, а Газпром.

Нагадаю, що Газпром підступно, без попередження, у період аномальних холодів, не виконав контрактні зобов'язання і не став поставляти газ. Хоч до цього сам виставив за рахунок за березень який Нафтогаз повністю оплатив», - написав Вітренко.

Він зазначив, що «Газпром» вже офіційно попереджений про те, що він має виплатити українській стороні компенсацію за невиконання контрактних зобов'язань.

«Тепер Газпром має нам сплатити компенсацію за невиконання контрактних зобовязань щодо поставки газу у березні, про що він вже був офіційно попереджений. За оперативними даними, середньозважена ціна газу від європейських постачальників у березні цього року перевищила ціну газу від Газпрому (після її зниження відповідно до рішення Стокгольмського арбітражу) на 33,9%. Вся ця переплата буде виставлена Газпрому для компенсації», - додав Вітренко.

Як повідомляв УНІАН, 3 березня президент України Петро Порошенко повідомив, що Україна в березні мала отримувати природний газ за контрактом з «Газпромом» за ціною 238,55 доларів за 1 тис. куб. м, а ціни на спотовому ринку, за якими «Нафтогазу» довелося закуповувати газ через демарш «Газпрому», становили від 250-300 до 500 дол. за 1 тис. куб. м.

Порошенко підкреслив, що ці збитки будуть компенсовані постачальником газу - російським «Газпромом».

Після того, як «Газпром» програв судову тяжбу з «Нафтогазом» у Стокгольмському арбітражі, згідно з рішенням якого він має виплатити української компанії 2,56 млрд дол., російська компанія спочатку погодилася поставити в березні в Україні 0,5 млрд куб. м газу за цінами, які визначив арбітраж, однак потім (1 березня) різко відмовилася виконати свої контрактні зобов'язання і знизила тиск газу на вході в українську ГТС на східному кордоні до критичного рівня 50,9 кг на 1 кв. см.

У «Нафтогазі» заявили, що такі дії «Газпрому» є невиконанням рішення суду, і саме вони призвели до виникнення дефіциту газу в ГТС України. Для його подолання Кабінет міністрів 2 березня ввів обмеження на споживання газу всередині країни, після чого «Нафтогаз» в терміновому порядку купив у польській компанії PGNiG 60 млн куб. м палива.

За словами Порошенка, завдяки діям «Нафтогазу» і Кабміну Україна впевнено пройде цей період без будь-яких надзвичайних ситуацій. Також президент заявив, що «Газпром» заплатить «все до копійчини», згідно з рішенням Стокгольмського арбітражу. Станом на ранок 3 березня, зазначив президент, ситуація повністю стабілізувалася.