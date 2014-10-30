Баррозу кілька разів телефонував Порошенку під час газових переговорів

Президент Європейської комісії Жозеф Мануель Баррозу провів кілька телефонних розмов з президентом України Петром Порошенком під час тристоронніх переговорів по газу, які 29-30 жовтня проходять в Брюсселі.

„Баррозу підкреслив, щоб домовленості були досягнуті на основі пропозицій, висунутих Європейською комісією. Він закликав усі сторони скористатися цією можливістю і завершити переговори, щоб забезпечити безперервне, надійне і засноване на ринкових механізмах постачання газу в Україну”, - повідомила у четвер в Брюсселі представник Єврокомісії Піа Аренкільде Хансен.

При цьому вона додала, що консультації продовжуються.

Читайте такожУ Брюсселі домовились про поетапне погашення заборгованості України за газВідповідаючи на запитання, чому Баррозу не телефонував президенту Росії Володимиру Путіну, Хансен наголосила, що президент ЄК мав декілька можливостей спілкуватися з Путіним. „Віце-президент Еттінгер і наші співробітники продовжують працювати з обома сторонами, щоб дійти згоди. Ми повинні пройти останні милі, щоб цього досягти. Ми дуже близько до домовленостей”, - наголосила представник ЄК.