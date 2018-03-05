Уряд Німеччини закликав "Газпром" виконати рішення Стокгольмського арбітражу

У Німеччині закликали "Газпром" виконати рішення арбітражу як щодо сплати за газ, так і його безперервного постачання.

Уряд Федеративної Республіки Німеччина закликав російського газового монополіста «Газпром» виконати рішення Стокгольмського арбітражу щодо виплати українській компанії «Нафтогаз України» 2,56 млрд доларів.

Про це у мікроблозі Twitter повідомив посол України у Німеччині Андрій Мельник.

«Уряд Німеччини висловив стурбованість рішенням «Газпрому» відмовитись від існуючих контрактів у газовій сфері, що становить ризик і для європейських споживачів. Берлін закликав виконати рішення Стокгольмського арбітражу як щодо сплати за газ, так і його безперервного постачання», - зазначив посол.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці грудня 2017 року «Нафтогаз» отримав остаточне рішення Стокгольмського арбітражу щодо постачання Україні російського газу, яким суд задовольнив основні вимоги української сторони, але, оскільки не всі вимоги були задоволені, за підсумками першого рішення «Нафтогаз» залишався винен «Газпрому» близько 2 млрд дол.

Читайте такожЧерез рішення Стокгольмського арбітражу між “Нафтогазом” і “Газпромом” фактично почалася газова війна - експерт

28 лютого 2018 року «Нафтогаз» отримав остаточне рішення Стокгольмського арбітражу щодо транзиту, відповідно до якого суд зобов'язав «Газпром» виплатити «Нафтогазу» 4,63 млрд дол. За результатами розгляду двох справ «Газпром» винен українській компанії 2,56 млрд дол.

У російській компанії не погодилися з рішенням арбітражу і заявили, що оскаржуватимуть його. 1 березня «Газпром» відмовився від своїх зобов'язань з постачання в березні в Україну газу і повернув «Нафтогазу» внесену передоплату.

У Кабміні заявили, що відсутність в загальному балансі російського газу не завдасть істотної шкоди національній економіці. При цьому з метою мінімізації ризиків для роботи української ГТС уряд запровадив режим економії газу впродовж кількох днів.

2 березня в «Газпромі» заявили про намір ініціювати в Стокгольмському арбітражі процедуру розірвання чинних контрактів із «Нафтогазом».

У свою чергу «Нафтогаз», на тлі відмови «Газпрому» поставляти в Україну в березні раніше законтрактовані обсяги газу, уклав контракт на поставку 60 млн куб. м газу з польською компанією PGNiG. Контракт діє до кінця березня 2018 року, але може бути пролонгований.