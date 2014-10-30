Україна наполягає на відмові від принципу «бери або плати» в постачаннях газу з Росії

Україна в рамках проведення газових переговорів у Брюсселі наполягає на відмові від принципу «бери або плати» і на переведенні оплати газового транзиту на рахунки НАК «Нафтогаз України», повідомили УНІАН у прес-службі Кабінету міністрів.

«Позиція України така: «Газпром» відмовляється від несправедливого принципу "бери або плати". Крім того, «Газпром» здійснюватиме оплати за транзит газу на рахунки «Нафтогазу», - сказали в прес-службі.

Читайте такожУкраїна отримуватиме російський газ за передоплатою - ЄК виступить гарантом

Довідка УНІАН. Згідно з транзитним контрактом між Україною і Росією, «Газпром» зобов'язаний щорічно прокачувати через територію України не менш як 110 млрд кубометрів природного газу. Однак російська компанія ніколи не виконувала цю умову.

У жовтні 2014 року НАК «Нафтогаз України» звернувся до Стокгольмського арбітражу для перегляду контракту на транзит газу з російським «Газпромом», а також компенсації коштів за недостатні обсяги його прокачування через Україну.

Читайте такожУкраїна, Росія і ЄС можуть підписати договір щодо газу сьогодні ввечері

Контракт «Газпрому» і «Нафтогазу України» від 2009 року містить умову «бери або плати», яка поширюється на 80% обсягу закупівлі газу, передбаченого за контрактом. Виходячи з річного контрактного обсягу в 52 мільярди кубометрів, Україна повинна оплачувати не менше 41,6 мільярда кубометрів газу, незалежно від того, спожила вона його чи ні.