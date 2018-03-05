Зістрибнути від виконання рішення арбітражу зараз "Газпрому" вже не вдасться - Клімкін

Глава МЗС вже доручив українським послам вивчити вартість активів "Газпрому" в усій Європі.

Міністр закордонних справ України заявив про юридичні важелі тиску на російського газового монополіста "Газпром" з метою примусити виплати борг за рішенням Стокгольмського арбітражу.

Про це глава українського зовнішньополітичного відомства повідомив журналістам в рамках відкриття офісу Вільної землі Баварія в Україні.

"Ви бачите, чим зараз займається "Газпром". Я навіть колись пожартував, що вони себе ведуть як чисті "наперсточники". Вони зараз кажуть про можливість ще однієї подачі до арбітражу", - сказав Клімкін.

При цьому він відзначив, що російський газовий монополіст, за правилами Стокгольмського арбітражу, має одразу виплачувати Національній акціонерній компанії "Нафтогаз" 4,6 млрд доларів.

"В принципі, вони виплачують одразу за правилами арбітражу. Вони вже порушили правила арбітражу, заявивши про розторгнення контактів, це неможливо з юридичної точки зору. Вони намагалися використати цю холодну погоду для того, щоб примусити нас начебто відбирати газ. Цього не відбулося. Це була унікальна солідарність тут, усіх нас українців", - наголосив глава МЗС.

За його словами, у Брюсселі, Берліні і всіх європейських столицях дуже добре зрозуміли що "Газпром" "влаштував комедію".

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"Ми одразу ініціювали наш механізм за Угодою про асоціацію, просили скликати тристоронній формат - Росія не захотіла. Вона просто боїться, коли ми пред'явимо всі ці докази. Вона одразу, ми пам'ятаємо, знизила тиск майже на 20%. Так поводяться тільки наперсточники", - зауважив Клімкін.

"Тому, будемо тиснути і не забувайте, у нас є Нью-Йоркська конвенція щодо виконання рішень арбітражу. Якщо Росія не буде виконувати - підемо в суди. Підемо в Нью-Йорк, підемо в Лондон, підемо в усі країни. Я вже дав нашим послам доручення дивитися на активи "Газпрому" по всій Європі. Вони там акуратно все рахують. Ми зараз з Мін'юстом говоримо. Тобто в нас система є. Зістрибнути від виконання рішення арбітражу зараз "Газпрому" вже не вдасться", - додав міністр.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці грудня 2017 року «Нафтогаз» отримав остаточне рішення Стокгольмського арбітражу щодо постачання Україні російського газу, яким суд задовольнив основні вимоги української сторони, але, оскільки не всі вимоги були задоволені, за підсумками першого рішення «Нафтогаз» залишався винен «Газпрому» близько 2 млрд дол.

28 лютого «Нафтогаз» отримав остаточне рішення Стокгольмського арбітражу щодо транзиту, відповідно до якого суд зобов'язав «Газпром» виплатити «Нафтогазу» 4,63 млрд дол. За результатами розгляду двох справ «Газпром» винен українській компанії 2,56 млрд дол.

У російській компанії не погодилися з рішенням арбітражу і заявили, що оскаржуватимуть його. 1 березня «Газпром» відмовився від своїх зобов'язань з постачання в березні в Україну газу і повернув «Нафтогазу» внесену передоплату.

У Кабміні заявили, що відсутність в загальному балансі російського газу не завдасть істотної шкоди національній економіці. При цьому з метою мінімізації ризиків для роботи української ГТС уряд запровадив режим економії газу впродовж кількох днів.

2 березня в «Газпромі» заявили про намір ініціювати в Стокгольмському арбітражі процедуру розірвання чинних контрактів із «Нафтогазом».

У свою чергу «Нафтогаз», на тлі відмови «Газпрому» поставляти в Україну в березні раніше законтрактовані обсяги газу, уклав контракт на поставку 60 млн куб. м газу з польською компанією PGNiG. Контракт діє до кінця березня 2018 року, але може бути пролонгований.