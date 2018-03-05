Україна забезпечує транзит газу, незважаючи на дії "Газпрому" - Єврокомісія

Єврокомісар Шефчович закликав Україну і Росію домовитися з газових питань.

Україна повною мірою виконує всі свої зобов'язання з транзиту природного газу з Росії в ЄС, незважаючи на дії російського газового монополіста "Газпром", який, програвши Стокгольмський арбітраж, знизив тиск газу на вході в українську газотранспортну систему на східному кордоні України до критично низького рівня.

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Як повідомляє прес-служба Представництва ЄС в Україні, про це під час переговорів у форматі Україна-ЄС-РФ повідомив віце-президент Єврокомісії, єврокомісар з питань Енергетичного співтовариства Марош Шефчович.

"Всі діючі зобов'язання щодо постачання і транзиту газу в ЄС виконуються", - йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що представники національного нафтогазового холдингу "Нафтогаз України" поінформували єврокомісара про те, що після прийняття українською владою необхідних заходів ситуація із забезпеченням транзиту газу в ЄС стала керованою і знаходиться під контролем.

В ході переговорів за участю міністра енергетики РФ Олександра Новака, прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана та голови "Нафтогазу" Андрія Коболєва Шефчович закликав сторони знайти спільне рішення проблеми.

"Україна і Росія підтвердили свою готовність залишатися в тісному контакті з Європейською комісією. Я буду уважно стежити за ситуацією для забезпечення постійного транзиту російського газу через Україну в ЄС, оскільки це залишається нашим пріоритетом", - зазначив Шефчович.

Як повідомляв УНІАН, після того як "Газпром" програв судову тяжбу з "Нафтогазом" в Стокгольмському арбітражі, згідно з рішенням якого він повинен виплатити української компанії 2,56 мільярда доларів, російська компанія спочатку погодилася поставити в березні в Україну 0,5 мільярда кубометрів газу за цінами, які визначив арбітраж, проте потім (1 березня) різко відмовилася виконати свої контрактні зобов'язання і знизила тиск газу на вході в українську ГТС на східному кордоні до критичного рівня.

У "Нафтогазі" заявили, що такі дії "Газпрому" є невиконанням рішення суду і саме вони привели до виникнення дефіциту газу в ГТС України. Для його подолання Кабінет міністрів 2 березня ввів обмеження щодо споживання газу всередині країни, після чого "Нафтогаз" в терміновому порядку закупив у польської компанії PGNiG 60 мільйонів кубометрів палива.

За словами Порошенка, завдяки діям "Нафтогазу" і Кабміну Україна впевнено пройде цей період без будь-яких надзвичайних ситуацій та збереже обсяги транзиту на належному рівні. Також президент заявив, що "Газпром" заплатить "все до копійки" згідно з рішенням Стокгольмського арбітражу. Станом на ранок 3 березня, зазначив президент, ситуація повністю стабілізувалася, що, за його словами, підтверджує той факт, що Україна – це надійний транзитер російського газу.