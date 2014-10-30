Кабмін погодився на тристоронні домовленості про постачання газу в зимовий період

Про це повідомив журналістам заступник міністра енергетики та вугільної промисловості України Вадим Уліда.

«Так, ми затвердили. Без правок», - сказав Уліда, зазначивши, що текст протоколу включає всі основні переговорні позиції України, раніше озвучені прем'єр-міністром України Арсенієм Яценюком.

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Як повідомляв УНІАН, раніше прем'єр-міністр Арсеній Яценюк зазначав, що Україна наполягає на формульному визначенні ціни на газ з урахуванням ціни на нафту. У зв'язку з цим, за розрахунками українського уряду, ціна на російський газ до кінця року повинна скласти 378 дол. за тисячу кубометрів, а у першому кварталі 2015 року - не вище 365 дол. за тисячу кубометрів. Більше того, обсяги постачання газу Україна визначить сама, а оплата пального буде здійснюватися за передоплатою.

Також, за словами Яценюка, Україна наполягає на відмові від принципу «бери або плати» і на переведенні оплати за транзит газу на рахунки «Нафтогазу».

Крім того, Яценюк зазначив, що ціна на газ, уже поставлений в Україну, повинна становити не більше 268 дол. за тисячу кубометрів, і Україна володіє необхідним запасом коштів - в обсязі 3,1 млрд дол. - для оплати вже поставленого палива.

У Європейській комісії також підтвердили, що готові виступити гарантом ціни російського газу для України, причому у розмірі 385 дол. за тис. кубометрів. Як повідомили УНІАН учасники переговорів, «для української сторони було ключовим отримати гарантії незмінності так званої зимової ціни на газ з боку РФ - 385 доларів. За словами співрозмовника агентства, рішення цього питання полягає в тому, що навіть якщо Росія підвищить в односторонньому порядку ціну на газ, тристоронній протокол, який буде підписаний між Україною, Євросоюзом і Росією, гарантує Києву компенсацію різниці в ціні.