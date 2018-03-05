"Енергоатом" планує в цьому році поставити шість партій ядерного палива Westinghouse на Південно-Української і Запорізької АЕС

За інформацією компанії, з початку дії контракту, у 2014-2017 роках, на українські АЕС було поставлено 13 партій палива Westinghouse.

Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" планує цього року поставити шість партій ядерного палива виробництва американсько-японської компанії Westinghouse, яка є альтернативою для продукції російського постачальника "ТВЕЛ", на Південно-Української і Запорізької АЕС. Про це повідомляє прес-служба компанії.

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"У 2018 році запланована поставка шести партій ТВЗ-WR (тепловиділяючі збірки виробництва Westinghouse – УНІАН), дві партії – для ЮУАЕС, чотири - для ЗАЕС", - повідомили в компанії, додавши, що станом на 18 січня цього року виконана поставка першої партії на Запорізьку АЕС.

За інформацією прес-служби, з початку дії контракту, в період 2014-2017 років, було поставлено 13 партій палива Westinghouse – по 42 тепловиділяючі збірки кожна. На сьогодні вже 376 збірок експлуатується в активних зонах шести енергоблоків: другий і третій Южно-Української АЕС, перший, третій, четвертий, п'ятий Запорізької АЕС.

Також зазначається, що після проведених досліджень було встановлено, що паливо російської компанії "ТВЕЛ" ТВЗА-12 може експлуатуватися на четвертому енергоблоці Рівненської АЕС, але його безпосередня експлуатація відкладена на невизначений період.

У прес-службі зазначили, що на першому енергоблоці Рівненської АЕС триває дослідницько-промислова експлуатація палива другого покоління, а на другому блоці цієї станції – це паливо вже переведено в промислову експлуатацію.

Як повідомляв УНІАН, у рамках диверсифікації джерел постачання ядерного палива для атомних станцій України і зниження залежності від одного джерела – російської компанії "ТВЕЛ" - держкомпанія "Енергоатом" у квітні 2014 року уклала договір з компанією Westinghouse, яка виробляє паливо на своєму заводі в Швеції. Наприкінці січня 2018 року, цей договір був продовжений до 2025 року.

У 2017 році Україна імпортувала тепловиділяючих збірок на загальну суму 533 мільйонів доларів. У лютому цього року в Держатомрегулювання заявили про відсутність зауважень до роботи палива виробництва Westinghouse.

Довідка УНІАН. Держпідприємство "НАЕК "Енергоатом" – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На "Енергоатом" покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.