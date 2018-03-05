Україна у дні газової кризи збільшила імпорт "блакитного палива" з ЄС майже в 6 разів

За даними "Укртрансгазу", з 2 на 3 березня багаторазово зросли поставки газу з Угорщини та Словаччини.

Україна в дні газової кризи (з 2 на 3 березня), коли російський газовий монополіст «Газпром» відмовився імпортувати газ і знизив тиск газу на вході в нашу газотранспортну систему, збільшила імпортні поставки блакитного палива з країн ЄС у 5,8 разу - до 26 , 4 млн куб. м на добу.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі оператора ГТС держкомпанії «Укратрансгаз».

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Згідно з повідомленням, 2 березня імпорт газу з Європи здійснювався в режимі 4,5, 3 березня - 26,4 і 4 березня - 26,5 млн куб. м на добу.

За інформацією компанії, 3 березня багаторазово зросли поставки з Угорщини (до 7,4 млн куб. м на добу) і Словаччини (до 16,9 млн куб. м на добу). Також збільшилися поставки з Польщі (до 2,062 млн куб. м на добу).

З 2 на 3 березня «Укртрансгаз» знизив обсяг газу, який було піднято з підземних сховищ, з 114,6 до 112,6 млн куб. м на добу.

Як повідомляв УНІАН, після того як «Газпром» програв судовий позов з «Нафтогазом» у Стокгольмському арбітражі, згідно з рішенням якого він повинен виплатити української компанії 2,56 млрд дол., російська компанія спочатку погодилася поставити в березні в Україну 0,5 млрд куб . м газу за цінами, які визначив арбітраж, однак потім (1 березня) різко відмовилася виконати свої контрактні зобов'язання і знизила тиск газу на вході в українську ГТС на східному кордоні до критичного рівня.

У «Нафтогазі» заявили, що такі дії «Газпрому» є невиконанням рішення суду і саме вони призвели до виникнення дефіциту газу в ГТС України. Для його подолання Кабінет міністрів 2 березня запровадив обмеження щодо споживання газу всередині країни, після чого «Нафтогаз» у терміновому порядку закупив у польської компанії PGNiG 60 млн куб. м палива.

За словами президента Петра Порошенка, «Газпром» заплатить «все до копійки» згідно з рішенням Стокгольмського арбітражу. Станом на ранок 3 березня, зазначив президент, ситуація повністю стабілізувалася, що підтверджує той факт, що Україна - це надійний транзитер російського газу, а «Газпром» - ненадійний партнер.