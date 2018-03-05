"Газпром" повідомив "Нафтогазу" про розірвання контрактів на постачання і транзит газу

Глава російського газового гіганта направив українській стороні повідомлення про початок процедури розірвання контрактів на поставку і транзит газу.

Російський газової гігант "Газпром" направив НАК "Нафтогаз України" офіційне повідомлення про початок процедури розірвання контрактів на постачання і транзит газу через Стокгольмський арбітраж.

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Про це повідомив в Санкт-Петербурзі журналістам глава "Газпрому" Олексій Міллер, передає РИА Новости.

"Сьогодні на адресу НАК "Нафтогаз України" офіційно направлено повідомлення про початок процедури розірвання контрактів на постачання і транзит газу через Стокгольмський арбітраж", - заявив Міллер.

Як повідомляв УНІАН, після того як "Газпром" програв судову тяжбу з "Нафтогазом" в Стокгольмському арбітражі, згідно з рішенням якого він повинен виплатити української компанії 2,56 мільярда доларів, російська компанія спочатку погодилася поставити в березні в Україну 0,5 мільярда кубометрів газу за цінами, які визначив арбітраж, проте потім (1 березня) різко відмовилася виконати свої контрактні зобов'язання і знизила тиск газу на вході в українську ГТС на східному кордоні до критичного рівня.

У "Нафтогазі" заявили, що такі дії "Газпрому" є невиконанням рішення суду і саме вони привели до виникнення дефіциту газу в ГТС України. Для його подолання Кабінет міністрів 2 березня ввів обмеження щодо споживання газу всередині країни, після чого "Нафтогаз" в терміновому порядку закупив у польської компанії PGNiG 60 мільйонів кубометрів палива.

За словами президента Петра Порошенка, завдяки діям "Нафтогазу" і Кабміну Україна впевнено пройде цей період без будь-яких надзвичайних ситуацій та збереже обсяги транзиту на належному рівні. Також президент заявив, що "Газпром" заплатить "все до копійки" згідно з рішенням Стокгольмського арбітражу. Станом на ранок 3 березня, зазначив президент, ситуація повністю стабілізувалася.