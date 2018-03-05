Порошенко сподівається на допомогу скандинавських країн у боротьбі з "газовим шантажем" Росії

Дії російського газового монополіста "Газпрому" дають додаткові підстави для оцінки того, як реалізація проекту "Північний Потік-2" позначиться на енергетичній безпеці Європи.

Президент України Петро Порошенко сподівається, що країни північної Європи - Швеція, Фінляндія, Данія - відіграють дуже важливу роль для того, щоб не дати Росії використовувати інструменти "газового шантажу" проти ЄС і України.

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Як повідомляє прес-служба президента, про це він повідомив у ході зустрічі з міністром оборони Королівства Швеція Петером Хултквістом.

"Я дуже сподіваюся, що країни північної Європи - Швеція, Фінляндія, Данія - відіграють дуже важливу роль для того, щоб не дати РФ використовувати інструменти газового шантажу проти ЄС і України", - цитує Порошенка прес-служба.

Він підкреслив, що дії російського газового монополіста "Газпрому", який відмовився виконувати рішення Стокгольмського арбітражу, а також загрожує розривом контракту, дають додаткові підстави для оцінки того, як реалізація проекту "Північний Потік-2" позначиться на енергетичній безпеці Європи.

"Це дає додаткові підстави, щоб продумати наскільки обґрунтованим з точки зору енергетичної безпеки Європи є проект "Північний потік-2", який монополізує поставки газу в ЄС з боку РФ і порушує принципи диверсифікації", - підкреслив Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, після того як "Газпром" програв судову тяжбу з "Нафтогазом" в Стокгольмському арбітражі, згідно з рішенням якого він повинен виплатити української компанії 2,56 мільярда доларів, російська компанія спочатку погодилася поставити в березні в Україну 0,5 мільярда кубометрів газу за цінами, які визначив арбітраж, проте потім (1 березня) різко відмовилася виконати свої контрактні зобов'язання і знизила тиск газу на вході в українську ГТС на східному кордоні до критичного рівня.

У "Нафтогазі" заявили, що такі дії "Газпрому" є невиконанням рішення суду і саме вони привели до виникнення дефіциту газу в ГТС України. Для його подолання Кабінет міністрів 2 березня ввів обмеження щодо споживання газу всередині країни, після чого "Нафтогаз" в терміновому порядку закупив у польської компанії PGNiG 60 мільйонів кубометрів палива.

За словами Порошенка, завдяки діям "Нафтогазу" і Кабміну Україна впевнено пройде цей період без будь-яких надзвичайних ситуацій та збереже обсяги транзиту на належному рівні. Також президент заявив, що "Газпром" заплатить "все до копійки" згідно з рішенням Стокгольмського арбітражу. Станом на ранок 3 березня, зазначив президент, ситуація повністю стабілізувалася, що, за його словами, підтверджує той факт, що Україна – це надійний транзитер російського газу.