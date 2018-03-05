"Газпром" не зможе розірвати контракти до кінця їх дії - "Нафтогаз"

Діючі контракти закінчуються 31 грудня 2019 року, а термін розгляду позову до арбітражу за їх розірвання може затягнутися на роки.

Російському газовому монополістові "Газпром" не вдасться розірвати чинні контракти на купівлю і транзит природного газу, укладені у 2009 році з держхолдингом "Нафтогаз України", оскільки термін розгляду такого позову до Стокгольмського арбітражу значно перевищує період, що залишився їх дії.

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Таку думку під час брифінгу висловив головний комерційний директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко.

"На наш погляд, з практичної точки зору, нічого (у "Газпрому") не вийде. Контракти не будуть розірвані, вони існуватимуть до 2020 року, якщо "Газпром" не діятиме неправомірним способом", - сказав Вітренко, додавши, що діючі контракти закінчуються 31 грудня 2019 року, а термін розгляду позову в арбітраж за їх розірвання може затягнутися на роки.

Як повідомляв УНІАН, після того як "Газпром" програв судову тяжбу з "Нафтогазом" в Стокгольмському арбітражі, згідно з рішенням якого він повинен виплатити української компанії 2,56 мільярда доларів, російська компанія спочатку погодилася поставити в березні до України 0,5 мільярда кубометрів газу за цінами, які визначив арбітраж, проте потім (1 березня) раптово відмовилася виконати свої контрактні зобов'язання і знизила тиск газу на вході в українську ГТС на східному кордоні до критичного рівня.

У "Нафтогазі" заявили, що такі дії "Газпрому" є невиконанням рішення суду і саме вони призвели до виникнення дефіциту газу в ГТС України. Для його подолання Кабінет міністрів 2 березня вжив обмеження щодо споживання газу всередині країни, після чого "Нафтогаз" в терміновому порядку закупив у польської компанії PGNiG 60 мільйонів кубометрів палива.

2 березня в "Газпромі" заявили про намір розірвати діючі контракти з "Натфогазом". У російській компанії аргументували, що Стокгольмський арбітраж нібито керувався подвійними стандартами, а рішення суду порушує інтереси сторін. У відповідь на це в "Нафтогазі" зазначили, що українська компанія не бачить підстав для розірвання транзитного контракту.