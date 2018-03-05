"Газпром" вже винен "Нафтогазу" $2,5 мільйона за невиконання рішення Стокгольмського арбітражу

Російській компанії щодня нараховуються відсотки в розмірі 500 тис. дол., поки вона не виконає рішення Стокгольмського арбітражу про виплату 2,56 млрд дол. Україні.

Російський газовий монополіст «Газпром» уже винен Національній акціонерній компанії «Нафтогаз України» 2,5 млн дол. за невиконання рішення Стокгольмського арбітражу про виплату українській стороні 2,56 млрд дол., повідомив у ході прес-конференції головний комерційний директор «Нафтогазу» Юрій Вітренко.

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«Перше питання, яке у нас зараз є до «Газпрому», - коли вони виконають рішення арбітражу на користь «Нафтогазу», яке зобов'язує «Газпром» сплатити «Нафтогазу» 2,56 млрд дол.? До речі, 2,5 млн дол. - це сума відсотків, які за ці п'ять днів вони нам вже винні, оскільки вони нам ще не сплатили цю суму», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, «Газпром» програв судову тяганину з «Нафтогазом» у Стокгольмському арбітражі, згідно з рішенням якого він повинен виплатити українській компанії 2,56 млрд дол. При цьому російській компанії щодня нараховуються відсотки в розмірі 500 тис. дол., поки він не виконає рішення Стокгольмського арбітражу про виплату боргу Україні.