"Газпром" вже винен "Нафтогазу" $2,5 мільйона за невиконання рішення Стокгольмського арбітражу

18:35, 05 березня 2018
Енергетика
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«Газпром» програв судову тяганину з «Нафтогазом» / фото eer.ru

Російський газовий монополіст «Газпром» уже винен Національній акціонерній компанії «Нафтогаз України» 2,5 млн дол. за невиконання рішення Стокгольмського арбітражу про виплату українській стороні 2,56 млрд дол., повідомив у ході прес-конференції головний комерційний директор «Нафтогазу» Юрій Вітренко.

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«Перше питання, яке у нас зараз є до «Газпрому», - коли вони виконають рішення арбітражу на користь «Нафтогазу», яке зобов'язує «Газпром» сплатити «Нафтогазу» 2,56 млрд дол.? До речі, 2,5 млн дол. - це сума відсотків, які за ці п'ять днів вони нам вже винні, оскільки вони нам ще не сплатили цю суму», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, «Газпром» програв судову тяганину з «Нафтогазом» у Стокгольмському арбітражі, згідно з рішенням якого він повинен виплатити українській компанії 2,56 млрд дол. При цьому російській компанії щодня нараховуються відсотки в розмірі 500 тис. дол., поки він не виконає рішення Стокгольмського арбітражу про виплату боргу Україні.

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Теги: #Нафтогаз#Газпром