"Нафтогаз" закриє своє представництво в Росії

Рішення про ліквідацію представництва приймається у зв'язку з відсутністю доцільності подальшого його існування.

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" закриє своє представництво в Росії до 12 березня 2018 року.

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Про це повідомляється в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР).

"Згідно з протоколом засідання наглядової ради НАК "Нафтогаз України", правлінню компанії доручено здійснити всі заходи для ліквідації (закриття) представництва НАК "Нафтогаз України" (знаходиться за адресою: Російська Федерація, м. Москва, вул. Академіка Пілюгіна, 24), які передбачені законодавством України та законодавством Російської Федерації з 12.03.18", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що рішення про ліквідацію (закриття) представництва приймається у зв'язку з відсутністю доцільності подальшого існування представництва.

Як повідомляв УНІАН, після того як "Газпром" програв судову тяжбу з "Нафтогазом" в Стокгольмському арбітражі, згідно з рішенням якого він повинен виплатити української компанії 2,56 мільярда доларів, російська компанія спочатку погодилася поставити в березні в Україну 0,5 мільярда кубометрів газу за цінами, які визначив арбітраж, проте потім (1 березня) раптово відмовилася виконати свої контрактні зобов'язання і знизила тиск газу на вході в українську ГТС на східному кордоні до критичного рівня.

У "Нафтогазі" заявили, що такі дії "Газпрому" є невиконанням рішення суду і саме вони призвели до виникнення дефіциту газу в ГТС України. Для його подолання Кабінет міністрів 2 березня ввів обмеження щодо споживання газу всередині країни, після чого "Нафтогаз" в терміновому порядку закупив у польської компанії PGNiG 60 мільйонів кубометрів палива.