«Укрнафта» сплатила понад 650 мільйонів гривень ренти - майже 33 мільйони спрямовано до місцевих бюджетів

У 2018 році «Укрнафта» планує сплатити близько 5,5 млрд грн ренти, при цьому на місцевий рівень піде 270 млн грн.

Найбільша нафтовидобувна компанія «Укрнафта» у січні цього року сплатила 652,5 млн грн ренти за видобуток нафти і газу, з цієї суми 32,6 млн грн було спрямовано до місцевих бюджетів. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Читайте такожГолова «Укрнафти» заявляє про навмисне непродовження спецдозволів для компанії з боку Держгеонадр«За січень 2018 року «Укрнафта» сплатила до державного та місцевих бюджетів 652,5 млн грн рентної плати за користування надрами за зобов'язаннями. Завдяки механізму розподілу рентної плати, який запрацював на початку цього року, в обласні, районні та місцеві бюджети різних рівнів надійшло 32,6 млн грн», - повідомили в компанії.

Згідно з повідомленням, найвагоміші надходження отримали громади і обласні бюджети Сумської (14,2 млн грн), Івано-Франківської (7,1 млн грн), Полтавської (5 млн грн) і Чернігівської (3,2 млн грн) області.

«За попередніми оцінками, в 2018 році «Укрнафта» виплатить близько 5,5 млрд грн ренти, отже, до бюджетів областей, районів і громад повинно надійти близько 270 млн грн», - додали в компанії.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці минулого року було внесено ряд змін до Податкового кодексу. Одним з них стало обов'язкове відрахування до місцевих бюджетів 5% ренти, яку платять нафтогазові компанії (95% і надалі буде надходити до держбюджету). Механізм розподілу ренти дає можливість громадам отримати частину доходів від видобутку нафти і газу.

Раніше «Укрнафта» повідомила, що в 2017 році повністю виконала всі поточні податкові зобов'язання та порівняно з 2016 роком збільшила обсяг податкових платежів на 30%, сплативши 10,5 млрд грн.

Незважаючи на ініціативи компанії і повне виконання поточних податкових зобов'язань, «Укрнафта» стикається з низкою перешкод, які заважають наростити видобуток і збільшити сплату податків. За словами її голови Марка Роллінса, Державна служба геології та надр навмисне і незаконно відмовляє компанії в продовженні періоду дії спецдозволів на видобуток нафти і газу. Через подібні дії компанія втратила суттєві обсяги видобутку та імпульс до її нарощування.

Також Держгеонадр не надало можливості «Укрнафті» брати участь у конкурсі на отримання дозволу на видобуток нафти на одному з найбільших родовищ у Полтавській області, та неправомірно передало його компанії «Аркона Газ-Енергія», власників якої пов'язують з оточенням президента Петра Порошенка.