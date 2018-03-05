У "Нафтогазі" розповіли, як компанія сплатить за імпорт газу

Компанія вже веде переговори з ЄБРР про відкриття нової кредитної лінії.

Національний нафтогазовий холдинг "Нафтогаз України" володіє достатнім фінансовим ресурсом, включаючи банківські кредитні лінії, а також додатково може випустити єврооблігації для закупівлі імпортного природного газу.

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Про це під час прес-брифінгу повідомив головний комерційний директор компанії Юрій Вітренко.

"Нафтогаз" - це вертикально-інтегрована компанія, яка плідно працює і забезпечує свої фінансові потреби. Крім того, у нас є відкрита лінія від Світового банку, яку ми можемо використати для закупівлі газу в квітні", - сказав він, додавши, що для компанії зараз закінчився термін дії попередньої кредитної лінії від ЄБРР, але "Нафтогаз" вже веде переговори про відкриття нової.

"Нафтогаз" відносно спокійно може вийти на міжнародний фінансовий ринок і, наприклад, випустити єврооблігації на значну суму. Всі розуміють потужність і стабільність "Нафтогазу", особливо після перемоги в Стокгольмському арбітражі", - зазначив Вітренко.

Як повідомляв УНІАН, після того як "Газпром" програв судову тяжбу з "Нафтогазом" в Стокгольмському арбітражі і відмовився поставляти газ до України за визначеним судом цінами, "Нафтогаз" продовжує імпортувати газ з європейських країн – Польщі, Угорщини і Словаччини. Вартість блакитного палива з ЄС перевищує ціни, за якими Стокгольмський арбітраж зобов'язав російську компанію поставляти газ в Україну в 2018-2019 роках.

У 2017 році "Нафтогаз" імпортував з європейського ринку 8,7 мільярда кубометрів газу, що на 0,5 мільярда кубометрів (6%) більше, ніж у попередньому році. Раніше у держхолдингу закінчився термін використання відновлюваної кредитної лінії від ЄБРР на суму 300 мільйонів доларів.