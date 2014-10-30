Експерт про газ: Росія не хоче комерційних умов, їй вигідно «смикати за мотузку»

Росія продовжить використовувати газ як інструмент впливу на Україну, попри можливе досягнення домовленостей під час тристоронніх переговорів у форматі Україна-Росія-ЄС у Брюсселі.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку на прес-конференції висловив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

«Російська сторона зацікавлена в постійному заморожуванні енергетичного конфлікту і постійному «смиканні за мотузочок». Упродовж усіх 20 років незалежності України питання енергетики було питанням заборони Росією українських спроб євроінтеграції, реформ або спроб відійти від російського впливу. Росія не може відмовитися від цього інструменту дії на Україну надалі», - сказав він.

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За словами експерта, якби російська сторона хотіла на комерційних умовах домовитися з Україною так, як вона це робить з іншими країнами, вже можна було б реструктуризувати виниклі борги частково, підписати новий контракт або внести зміни в базову ціну діючого контракту.

«Є десятки способів і можливостей розв‘язання цієї проблеми», - відзначив Омельченко.

При цьому він наголосив, що навіть якщо сторонам вдасться домовитись на переговорах, це не означатиме, що дані домовленості виконуватимуться.

«Через тиждень можуть з‘явитися якісь нові заяви, нові умови. Абсолютно очевидно, що Росія не відмовлятиметься від такого потужного інструменту дії на українську політику, як газове питання», - сказав Омельченко.

Він також додав, що в тристоронніх переговорах Європа зацікавлена надати Україні кредит для оплати постачання газу, оскільки припинення постачання палива до нашої країни створить проблеми для забезпечення тиску в газопроводах, які забезпечують транзит газу до ЄС.

Разом з тим експерт відзначив, що під час переговорів сторони дійдуть певної угоди, але в цілому газове питання буде вирішено не на вигідних для України умовах.

«Я впевнений, що це питання буде вирішено. Безперечно, не на вигідних для України умовах, бо нині перебуваємо в доволі слабкій позиції», - констатував Омельченко.

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Як повідомляв УНІАН, 29 жовтня в Брюсселі розпочався новий раунд переговорів у тристоронньому форматі Україна-Росія-ЄС з урегулювання газової суперечки між Києвом і Москвою за участю єврокомісара з енергетики Гюнтера Еттінгера, міністрів енергетики України і Росії Юрія Продана і Олександра Новака, проте вчора жодних домовленостей досягнути не вдалося.

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