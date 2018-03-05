"Нафтогаз" очікує від "Газпрому" інформації щодо поставок газу у квітні

«Газпром» відмовився поставляти газ Україні з 1 березня цього року, незважаючи на передоплату і всупереч рішенню Стокгольмського арбітражу.

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» планує ближчим часом отримати інформацію від російського газового монополіста «Газпрома» щодо того, чи постачатиме російська компанія на виконання рішення Стокгольмського арбітражу газ нашій країні у квітні цього року.

Про це повідомив у ході прес-конференції головний комерційний директор «Нафтогазу» Юрій Вітренко.

«На квітень, ближчим часом, сьогодні, ми також звернемося до них, оскільки ми повинні отримати певну ясність щодо того, чи виконуватимуть вони свої контрактні зобов'язання на квітень, для того, аби ми визначили, чи будемо ми в квітні отримувати газ від «Газпрому» чи ми будемо отримувати газ знову з європейського напрямку і вимагати відповідну компенсацію, у разі, якщо газ з Європи буде дорожче, ніж газ від «Газпрому» за контрактом відповідно до рішення арбітражу», - сказав Вітренко.

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Як повідомляв УНІАН, після того як «Газпром» програв судову тяжбу з «Нафтогазом» у Стокгольмському арбітражі, за рішенням якого він повинен виплатити українській компанії 2,56 млрд дол., російська компанія спочатку погодилася поставити у березні Україні 0,5 млрд куб . м газу за цінами, які визначив арбітраж, однак потім (1 березня) різко відмовилася виконати свої контрактні зобов'язання і знизила тиск газу на вході в українську ГТС на східному кордоні до критичного рівня.

У «Нафтогазі» заявили, що такі дії «Газпрому» є невиконанням рішення суду і саме вони призвели до виникнення дефіциту газу в ГТС України. Для його подолання Кабінет міністрів 2 березня ввів обмеження зі споживання газу всередині країни, після чого «Нафтогаз» у терміновому порядку закупив у польської компанії PGNiG 60 млн куб. м палива.

За словами Петра Порошенка, завдяки діям «Нафтогазу» і Кабміну, Україна впевнено пройде цей період без будь-яких надзвичайних ситуацій та збереже обсяги транзиту на належному рівні. Також президент заявив, що «Газпром» заплатить «все до копійки» згідно з рішенням Стокгольмського арбітражу. Станом на ранок 3 березня, зазначив президент, ситуація повністю стабілізувалася, що, за його словами, підтверджує той факт, що Україна - це надійний транзитер російського газу.