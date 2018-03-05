"Нафтогаз" не бачить підстав для розірвання контракту з "Газпромом"

За словами топ-менеджера "Нафтогазу", сьогоднішні вимоги "Газпрому" неприйнятні для України.

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" отримав від російського газового монополіста "Газпрому" інформацію про намір російської компанії розірвати чинні контракти, але "Нафтогаз" не бачить підстав для розірвання транзитного контракту.

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Про це під час брифінгу заявив головний комерційний директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко.

"Ми отримали від "Газпрому" інформацію про намір розірвати контракти. Це лише намір... Ми не бачимо підстав для розірвання транзитного контракту", - сказав Вітренко.

Також він пояснив, що "Газпрому" не подобається той факт, що Стокгольмський арбітраж визнав кабальним і скасував принцип "бери або плати", згідно з яким Україна в 2009-2019 роках щороку мала закуповувати 52 мільярдів кубів газу. За його словами, "Нафтогаз" може погодитися з використанням такого принципу, але виключно базуючись на прикладах контрактів з європейськими контрагентами "Газпрому".

"Пропозиції "Газпрому" щодо перегляду контракту та їх подальшого розірвання для нас зараз є неприйнятними", - заявив Вітренко.

Топ-менеджер компанії додав, що "Нафтогаз" готовий до переговорів з "Газпромом" з питання транзитного контракту, але українська компанія вимагає, щоб його умови відповідали нормам європейського та українського права.

"Транзит по території України для ВАТ "Газпром" не відповідає вимогам українського та європейського законодавства... Ми також будемо вести переговори, щоб "Газпром" не порушував законодавство в країнах ЄС - Словаччини, Угорщини та Польщі. У всіх цих країна він порушує європейське законодавство", - вважає Вітренко.

Як повідомляв УНІАН, після того як "Газпром" програв судову тяжбу з "Нафтогазом" в Стокгольмському арбітражі, згідно з рішенням якого він повинен виплатити української компанії 2,56 мільярда доларів, російська компанія спочатку погодилася поставити в березні в Україну 0,5 мільярда кубометрів газу за цінами, які визначив арбітраж, проте потім (1 березня) раптово відмовилася виконати свої контрактні зобов'язання і знизила тиск газу на вході в українську ГТС на східному кордоні до критичного рівня.

У "Нафтогазі" заявили, що такі дії "Газпрому" є невиконанням рішення суду і саме вони призвели до виникнення дефіциту газу в ГТС України. Для його подолання Кабінет міністрів 2 березня вжив обмеження щодо споживання газу всередині країни, після чого "Нафтогаз" в терміновому порядку закупив у польської компанії PGNiG 60 мільйонів кубометрів палива.

2 березня в "Газпромі" заявили про намір розірвати діючі контракти з "Нафтогазом". У російській компанії аргументували, що Стокгольмський арбітраж нібито керувався подвійними стандартами, а рішення суду – порушує інтерес сторін.