Охорону української ГТС посилили на фоні конфлікту з «Газпромом»

Наразі усі об'єкти критичної інфраструктури посилено охороняються, в тому числі - частинами Національної гвардії

Охорону об`єктів газотранспортної системи України посилено на фоні рішення Стокгольмського арбітражу щодо суперечки між «Нафтогазом» та «Газпромом».

Читайте також"Нафтогаз" закриє своє представництво в РосіїЯк повідомляє «Економічна правда», таку заяву на прес-конференції 5 березня зробив комерційний директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко на прес-конференції.

"Зараз всі об'єкти критичної інфраструктури посилено охороняються, в тому числі Національною гвардією", — сказав він.

Посадовець згадав ситуацію, яка мала місце у Туркменістані: під час конфлікту країни з "Газпромом" сталися вибухи на туркменських газопроводах.

Як повідомляв УНІАН, "Газпром" програв судову тяжбу з "Нафтогазом" в Стокгольмському арбітражі. Згідно з рішенням арбітражу він повинен виплатити української компанії 2,56 мільярда доларів.

Російська компанія спочатку погодилася поставити в березні в Україну 0,5 мільярда кубометрів газу за цінами, які визначив арбітраж, проте потім (1 березня) раптово відмовилася виконати свої контрактні зобов'язання і знизила тиск газу на вході в українську ГТС на східному кордоні до критичного рівня.

У "Нафтогазі" заявили, що такі дії "Газпрому" є невиконанням рішення суду і саме вони призвели до виникнення дефіциту газу в ГТС України. Для його подолання Кабінет міністрів 2 березня вжив обмеження щодо споживання газу всередині країни, після чого "Нафтогаз" в терміновому порядку закупив у польської компанії PGNiG 60 мільйонів кубометрів палива.

2 березня в "Газпромі" заявили про намір розірвати діючі контракти з "Нафтогазом". У російській компанії аргументували, що Стокгольмський арбітраж нібито керувався подвійними стандартами, а рішення суду – порушує інтерес сторін.