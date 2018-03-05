«Газпром» ризикує позицією на європейському ринку без українського транзиту - S&P

Аналітики відзначають, що через територію України проходить близько половини експорту російського газу до Європи.

Російський «Газпром» ризикує своїми експортними поставками та позицією на енергетичному ринку Європи через відсутність надійної транзитної угоди з Україною.

Читайте також"Нафтогаз" не бачить підстав для розірвання контракту з "Газпромом"Як повідомляє Reuters, про це йдеться в опублікованому 5 березня звіті міжнародного рейтингового агентства S&P.

Відзначається, що в довгостроковій перспективі сумніви клієнтів щодо надійності поставок знижують привабливість трубопровідного газу «Газпрому» в порівнянні з іншими видами палива, а також альтернативними поставками газу. У S&P вважають, що це в підсумку може вплинути на рішення регулюючих органів щодо запланованих «Газпромом» альтернативних маршрутів

У базовому сценарії S&P не очікує значних перебоїв у постачанні «Газпрому» в Європу, де компанія займає 34 відсотки ринку.

"Наскільки ми розуміємо, незважаючи на поточні розбіжності, постачання газу через Україну до Європи буде продовжено... Європейським покупцям важко знайти заміну Газпрому, особливо під час сильних холодів, що спостерігаються в даний час", - йдеться у звіті.

Транзитний контракт «Газпрому» з Україною діє до кінця 2019 року. До цього терміну Газпром розраховував побудувати трубопроводи "Північний потік-2" і "Турецький потік", щоб скоротити транзит через українську територію.

"Ми думаємо, що у Євросоюзу стане більше мотивації – оперативно займатися вирішенням питань, пов'язаних з будівництвом трубопроводів Північний потік-2 і Турецький потік, але українське питання Газпрому так чи інакше доведеться вирішити, тому що остаточно закрити транзит через Україну, навіть за умови запуску ще двох трубопроводів, не вдасться", - цитують журналісти слова аналітика S&P Олександра Грязнова.

В агентстві відзначають, що через територію України проходить близько половини експорту російського газу до Європи, і залежність від українського транзиту залишиться високою щонайменше до тих пір, поки не запрацюють «Північний потік-2» і «Турецький потік».

"Однак ми вважаємо, що навіть у разі успішного запуску нових газопроводів, український транзит може бути затребуваний для покриття сезонних піків і задоволення попиту деяких споживачів", - наголошується в звіті агентства.

S&P, при цьому, буде розглядати якісь значні перерви поставок газу або затримки в отриманні дозволів регулюючих органів як поганий сигнал щодо кредитоспроможності російської сторони.

Читайте також"Газпром" уже винен "Нафтогазу" $2,5 мільйона за невиконання рішення Стокгольмського арбітражуЯк повідомляв УНІАН, "Газпром" програв судову тяжбу з "Нафтогазом" в Стокгольмському арбітражі, згідно з рішенням якого він повинен виплатити української компанії 2,56 мільярда доларів.

Російська компанія спочатку погодилася поставити в березні в Україну 0,5 мільярда кубометрів газу за цінами, які визначив арбітраж, проте згодом (1 березня) різко відмовилася виконати свої контрактні зобов'язання і знизила тиск газу на вході в українську ГТС на східному кордоні до критичного рівня.

Сьогодні, 5 березня, "Газпром" направив НАК "Нафтогаз України" офіційне повідомлення про початок процедури розірвання контрактів на постачання і транзит газу через Стокгольмський арбітраж.

У той же час віце-президент Єврокомісії, єврокомісар з питань Енергетичного співтовариства Марош Шефчович заявив, що Україна повною мірою виконує всі свої зобов'язання з транзиту природного газу з Росії в ЄС, незважаючи на дії «Газпрому».