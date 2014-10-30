Нафтовидобуток у Росії через санкції може впасти майже на 30%

Видобуток нафти в Росії за умов збереження санкцій через десять років впаде з 10,5 млн барелів до 7,6 млн, пише The Financial Times з посиланням на дані консалтингової IHS CERA.

Видобуток впаде з виснаженням родовищ, які діють, оскільки необхідно розробляти шельф, Арктики і Сибіру, що в умовах санкцій буде вкрай важко, передає Прайм.

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За даними гендиректора Центру міжнародної торгівлі Володимира Саламатова, країни, які ввели санкції у нафтовій галузі, постачали 57% імпортного устаткування для нафтовидобутку.

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Голова Лукойлу Вагіт Алекперов говорив, що російський нафтовидобуток на чверть залежить від американських технологій.