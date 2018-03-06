У "Нафтогазі" допускають новий арбітраж через занижену вартість транзиту газу

Вартість транзиту по території України є заниженою приблизно в два рази, заявляє комерційний директор "Нафтогазу".

НАК "Нафтогаз України" має намір в арбітражах доводити недоотримання коштів через занижену вартість транзиту газу територією нашої країни.

Про це заявив комерційний директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко в ефірі телеканалу ICTV.

"Вартість транзиту по території України є заниженою приблизно в два рази. Ми спробуємо зараз це доводити. З 2009 року по даний час ми недоотримали приблизно 20 мільярдів доларів", – заявив Вітренко.

Читайте такожУкраїна забезпечує транзит газу, незважаючи на дії "Газпрому" - Єврокомісія

Як повідомляв УНІАН, після того як «Газпром» програв судову тяганину з «Нафтогазом» у Стокгольмському арбітражі, згідно з рішенням якого він повинен виплатити українській компанії 2,56 млрд дол., російська компанія спочатку погодилась поставити в березні в Україну 0,5 млрд куб. м газу за цінами, які визначив арбітраж, однак потім (1 березня) раптово відмовилась виконати свої контрактні зобов'язання й знизила тиск газу на вході в українську ГТС на східному кордоні до критичного рівня.

У «Нафтогазі» заявили, що такі дії «Газпрому» є невиконанням рішення суду і саме вони призвели до виникнення дефіциту газу в ГТС України. Для його подолання Кабінет міністрів 2 березня ввів обмеження зі споживання газу всередині країни, після чого «Нафтогаз» у терміновому порядку закупив у польської компанії PGNiG 60 млн куб. м палива.

2 березня в «Газпромі» заявили про намір розірвати діючі контракти з «Натфогазом». У російській компанії аргументували, що Стокгольмський арбітраж нібито керувався подвійними стандартами, а рішення суду порушує інтереси сторін. У відповідь на це в «Нафтогазі» зазначили, що українська компанія не бачить підстав для розірвання транзитного контракту.