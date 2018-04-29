Для кого МВС шукає «периметр»

Для чого МВСУ фізичний захист

Посилаючись на досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке не має жодного відношення до діяльності у сфері безпосередньо забезпечення фізичного захисту, Головне управління у своєму запиті, зокрема, цікавиться документами які, у своїй сукупності, фактично дозволяють створити повну картину організації системи фізичного захисту атомних електростанцій.

Управління цікавить уся документація, яка стосується фізичного захисту, починаючи із документації щодо потенційних загроз ядерним об’єктам і закінчуючи актами перевірки стану інженерно-технічних засобів охорони.

З огляду на ситуацію в країні об’єкти Компанії фактично з грудня 2013 року знаходяться на посиленому режимі охорони. Підрозділи Національної гвардії України разом зі підрозділами з фізичного захисту АЕС несуть цілодобову службу з метою попередження скоєння диверсійних актів щодо атомних електростанцій, забезпечення сталого та безперебійного функціонування об’єктів життєзабезпечення діяльності.

Оперативний персонал атомних електростанцій знаходиться у постійній готовності до реагування на можливі прояви агресії щодо ядерних об’єктів, особливо в умовах нестабільної соціально-політичної ситуації на східному кордоні України.

Відтак для компанії, яка є оператором чотирьох атомних електростанцій і на яку законом покладена вся відповідальність за забезпечення фізичного захисту, передача такої інформації може мати дуже негативні наслідки у разі потрапляння її до осіб, які бажають знищення незалежності України, а також провокації масових заворушень.

За таких обставин, в умовах коли всі силові органи держави повинні лише сприяти захисту стратегічних об’єктів держави, викликає занепокоєння ситуація щодо зацікавленості правоохоронних органів, зокрема головного управління по боротьбі з організованою злочинністю МВСУ до питань забезпечення фізичного захисту ядерних установок та ядерних матеріалів ДП НАЕК «Енергоатом».

Відповідно до Закону України «Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання» фізичний захист є одним із елементів забезпечення національної безпеки України. Фізичний захист спрямований на забезпечення захищеності ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання та на зміцнення режиму нерозповсюдження ядерної зброї.

Відтак, зрозуміло, що для збирання такої інформації, яка фактично розкриває стан та побудову системи охорони таких об’єктів, як атомна електростанція, необхідно мати вагомі причини, звертаючи також увагу на те, що значний обсяг такої інформації має гриф «обмеження доступу».

Чи не робиться під ширмою проведення службового розслідування спроба заволодіти таємною інформацією, яка у свій сукупності може бути використана для скоєння диверсійних актів щодо атомної електростанції або дестабілізації ситуації в місті-супутнику АЕС або області загалом?

При цьому збір такої інформації ведеться у момент зовнішньої агресії по відношенню до України, коли у безпосередній близькості до зони конфлікту знаходиться Запорізька АЕС.

Аналіз запиту Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю МВСУ показує, що основною ціллю є звичайний збір інформації, надання якої для людини, не пов’язаної із забезпеченням фізичного захисту, можливо, не викликало би запитань. Але для Компанії, яка є оператором чотирьох атомних електростанцій і на яку законом покладена вся відповідальність за забезпечення їхнього фізичного захисту, передача такої інформації може мати дуже негативні наслідки у разі потрапляння її до осіб, які бажають знищення незалежності України, а також провокації масових заворушень.

Чи існує «периметр»

При цьому викликає чимало питань саме предмет запиту, оскільки зрозуміло, що для виявлення правопорушень всередині державних підприємств, по-перше аналізується саме договірна діяльність та відповідні закупівлі. Відтак, не зрозуміло, чому предметом дослідження є об’єктові проектні загрози атомним електростанціям, розроблені на підставі рішення РНБОУ від 16.10.2014р. «Про нову редакцію Проектної загрози ядерним установкам, ядерним матеріалам, радіоактивним відходам, іншим джерелам іонізуючого випромінювання в України», введеного в дію Указом президента України від 16.10.2012 №600/2012, і які мають гриф обмеження доступу «таємно».

Теж саме стосуються питань надання комісійних актів введення в експлуатацію інженерно-технічних засобів охорони, які передаються підрозділам Національної гвардії України для виконання покладених на них Кабінетом міністрів України завдань. До речі, стан цих засобів та відповідність вимогам чинного законодавства щорічно перевіряються у рамках державних інспекційних перевірок. У слідчих є запитання щодо компетентності фахівців Міненерговугілля, Нацгвардії або ДІЯРУ?

Питання наявності «охоронюваного» периметру навколо АЕС є взагалі некомпетентним. Усі енергоблоки знаходяться в захищеній зоні, оточеній фізичними бар’єрами, а також засобами виявлення та затримки правопорушника. Їхню відповідність вимогам чинного законодавства також перевіряє та контролює ДІЯРУ та Міненерговугілля. І це питання не відповідального ставлення керівництва АЕС до покладених обов’язків, а виконання вимог ст. 61 Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку», де закріплено вимогу щодо забезпечення фізичного захисту на всіх етапах життєвого циклу ядерних установок починаючи із вибору майданчика для будівництва і завершуючи зняттям з експлуатації та консервацією.

Пошуки злочинців у Нацгвардії

Питання також викликає пошук працівниками МВСУ «злочинної складової» в організації охорони ядерних об’єктів Національною гвардією України. Чомусь також знадобилася інформація, накопичена з початку створення ДП НАЕК «Енергоатом». Навіщо робити запит проектно-кошторисної документації, яка налічує десятки томів конфіденційної інформації і де вона буде зберігатись під час проведення розслідування? Хто і на якому етапі слідства матиме до неї доступ?

Зазначимо, що на кожне питання запиту Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю МВСУ компанією було надано змістовну, обгрунтовану відповідь із зазначенням причин ненадання копій документів.

Проте до компанії надходить другий запит із повторною вказівкою негайно надати документи. При цьому продовжуються обшуки, співробітники отримують повістки до Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю МВСУ, що значно дестабілізує роботу Компанії. Чи відомо про це вищому керівництву ГПУ та СБУ?

Фахівці з фізичного захисту одностайні у своїх висновках ‒ зазначена інформація може цікавити тих, хто хоче досконально знати побудову системи фізичного захисту ядерних об’єктів, її зміст та можливі слабкі місця. Ці люди знаходяться як в Україні, так і за її межами. І якщо про «інтерес» за межами країни все зрозуміло, то в середині держави така інформація може використовуватись для організації рейдерських захоплень.

Разом з тим, прослідковується ще один зв’язок між запитами Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю МВСУ та подіями, що сталися напередодні.

На кого працюють журналісти?

На початку серпня на адресу Компанії надійшло доручення заступника міністра енергетики та вугільної промисловості України до звернення одного з народних депутатів України.

Звернення стосувалося питань, порушених в матеріалах запорізьких журналістів і містили відомості, викладені в аудиторському звіті за результатами внутрішнього фінансового аудиту ДП НАЕК «Енергоатом», а також в акті проведення планової комплексної перевірки з питань забезпечення фізичного захисту ВП «Запорізька АЕС». Зауважимо, що результати цих перевірок та аудитів були надані в Міненерговугілля ще у 2013 році і досі не викликали ніяких додаткових питань.

Виникає запитання, де журналісти могли отримати таку конфіденційну інформацію, яка належить Міненерговугілля?

Окрім того, журналісти у своїх матеріалах, ознайомившись із документами щодо забезпечення фізичного захисту, напевно не задумуючись чи не розуміючи, вказали на інформацію, яка частково розкриває організацію охорони Запорізької АЕС, про що також було повідомлено Міністра енергетики та вугільної промисловості України.

Найголовніше, що поєднує звернення народного депутата України і запит Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю МВСУ ‒ питання про наявність охоронюваного периметру навколо АЕС. Для людини, яка хоч якось у своїй роботі стикалась із атомною енергетикою, таке питання суперечить здоровому глузду.

У такій «спорідненості» запитів прослідковується цілеспрямована діяльність, направлена на дестабілізацію роботи Компанії та її працівників саме в питаннях забезпечення фізичного захисту, а також накопичення інформації, яка може бути використана в подальшому для дестабілізації роботи ядерних об’єктів або для передачі її третім особам.

Хочеться вірити, що МВСУ при проведенні розслідувань у подальшому із розумінням буде ставитись до позиції Компанії щодо нерозкриття інформації, важливої для забезпечення безпеки ядерних об’єктів та безпеки країни в цілому.

В умовах «війни» намагання окремих посадових осіб використовувати свої службові повноваження для дестабілізації роботи державних підприємств стратегічного значення, на радість ворогам України, є неприпустимими і, на нашу думку, повинні викликати адекватну реакцію і запитання у керівництва МВСУ – чиї замовлення вони виконують?

При цьому, ДП НАЕК «Енергоатом» продовжуватиме вживати заходів щодо забезпечення безперебійного, сталого функціонування об’єктів атомної енергетики, а також реалізації комплексу заходів, спрямованих на попередження скоєння актів ядерного тероризму та диверсій.

Оскільки інформація щодо фіззахисту АЕС потрібна скоріше терористам, аніж борцям із злочинними угрупованнями, можна вважати, що окремі посадовці у ГУБОЗі МВС є чітко сформованою «п’ятою колоною».

Як повідомили в ДП НАЕК «Енергоатом», коментуючи ситуацію, незважаючи на тиск компанія продовжуватиме вживати заходів щодо забезпечення безперебійного, сталого функціонування об’єктів атомної енергетики, а також реалізації комплексу заходів, спрямованих на попередження скоєння актів ядерного тероризму та диверсій.

Юрій Кравець