Німеччина надає кредитну гарантію на газопровід з Азербайджану

Для забезпечення поставок каспійського газу уряд ФРН надасть кредитну гарантію на позику азербайджанської держкомпанії в німецькому банку у розмірі 1,2 млрд євро.

Для забезпечення поставок газу з Азербайджанууряд Німеччини має намір надати кредитну гарантію на велику позику азербайджанського держпідприємства в німецькому банку.

Про це повідомляє Deutsche Welle з посиланням на лист парламентського статс-секретаря при міністерстві фінансів ФРН Йенса Шпана голові бюджетного комітету бундестагу Петеру Берингеру.

Розмір позики становить 1,2 млрд євро.

«Ці газові поставки повинні внести значний внесок у забезпечення газопостачання Європи і Німеччини», - зазначив Шпан.

Енергетичний концерн E. ON ще в 2013 році уклав з Азербайджаном довгостроковий контракт про постачання природного газу з родовища на Каспійському морі. Угода передбачає щорічне отримання німецькою компанією 1,45 млрд кубометрів блакитного палива в період з 2020 по 2044 рік.