Міненерговугілля оголосило про завершення кризової ситуації з газом в Україні

Криза була спровокована діями російського газового монополіста «Газпрому».

Кризовий комітет при Міністерстві енергетики і вугільної промисловості ухвалив рішення про завершення з 7 березня дії національного плану з недопущення кризової ситуації в енергетиці, яка була викликана діями російського газового монополіста «Газпрому», який відмовився поставляти газ Україні з березня цього року, а також не витримує контрактного тиску на вході в українську газотранспортну систему.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив радник міністра енергетики та вугільної промисловості Максим Белявський.

«Кризовий комітет при Міненерговугілля ухвалив рішення оголосити про завершення кризової ситуації з 7 березня 2018 року», - написав Белявський.

Читайте також"Ляпас від України": у МЗС пояснили причини розірвання контрактів "Газпрому" з КиєвомЯк повідомляв УНІАН, після того як «Газпром» програв судову тяжбу з «Нафтогазом» у Стокгольмському арбітражі, згідно з рішенням якого він повинен виплатити українській компанії 2,56 млрд дол., російська компанія спершу погодилася поставити в березні в Україну 0,5 млрд куб. м газу за цінами, які визначив арбітраж, однак потім (1 березня) різко відмовилася виконати свої контрактні зобов'язання і знизила тиск газу на вході в українську ГТС на східному кордоні до критичного рівня.

У «Нафтогазі» заявили, що такі дії «Газпрому» є невиконанням рішення суду і саме вони спричинили виникнення дефіциту газу в ГТС України.

Для його подолання Кабінет міністрів 2 березня ввів на п'ять діб національний план дій для недопущення кризової ситуації в енергетиці, який передбачає обмеження зі споживання газу всередині країни, після чого «Нафтогаз» у терміновому порядку закупив у польської компанії PGNiG 60 млн куб. м палива.

За словами Порошенка, завдяки діям «Нафтогазу» і Кабміну України впевнено пройде цей період без будь-яких надзвичайних ситуацій і збереже обсяги транзиту на належному рівні. Також президент заявив, що «Газпром» заплатить «усе до копійки» згідно з рішенням Стокгольмського арбітражу. Станом на ранок 3 березня, зазначив президент, ситуація повністю стабілізувалася, що, за його словами, підтверджує той факт, що Україна - надійний транзитер російського газу.