Міненерго Росії підтвердило ціну газу для України - 378 доларів

В Міністерстві енергетики Російської Федерації заявляють, що позиція РФ щодо України не змінилася, ціна газу для України в 4 кварталі 2014 року становитиме 378 дол. за тис. куб. метрів, у першому кварталі 2015 року - 365 дол. у зв'язку з динамікою ціни на нафту.

Про це УНІАН повідомили в Міненерго РФ.

«Міненерго Росії роз'яснює, що позиція російської сторони в рамках тристоронніх переговорів щодо розв'язання газових питань у форматі Росія-Україна-Євросоюз, які проходять зараз у Брюсселі, залишається незмінною. Відповідно до домовленостей, ціна на російський газ у рамках "зимового пакета" (у період з 1 листопада 2014 до 31 березня 2015 року) для України формуватиметься відповідно до діючої формули контракту з урахуванням знижки в розмірі 100 доларів США за тис. кубічних метрів», - йдеться в повідомленні.

Таким чином, згідно з формулою, ціна в четвертому кварталі 2014 року становитиме 378 дол. за тис. кубічних метрів, у першому кварталі 2015 року - 365 дол. Зміна вартості газу пов'язана з динамікою ціни на нафту, яка є одним з елементів цінової формули, зазначили у відомстві.

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Крім того, Міненерго Росії повідомляє, що в рамках тристоронніх переговорів щодо газу не обговорювалися поставки в період після завершення осінньо-зимового періоду, так званий «літній пакет». Всі нові поставки здійснюватимуться на умовах передоплати.