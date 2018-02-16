На ЮУАЕС розпочалася підготовка до створення комплексу з переробки РАВ

На Южно-Українській АЕС 15 лютого відбулася стартова нарада щодо поставки установки вимірювання активності (паспортизації) упаковок радіоактивних відходів (РАВ) для комплексу з переробки РАВ. У його перебігу фахівці ЮУАЕС і представники чеської компанії «NUVIA a.s.», а також американської «Canberra Industries» обговорили технічні моменти подальшої співпраці. Зокрема, йшлося про взаємодію сторін у рамках підписаного контракту та графік виконання його умов.

«Реалізація цього контракту - один з елементів запровадження політики поводження з РАВ, яку регламентує Комплексна програма поводження з радіоактивними відходами в енергокомпанії, - деталізує начальник цеху переробки РАВ ВП ЮУАЕС Андрій Красніков. - Вона, зокрема, передбачає створення на южно-українському майданчику комплексу переробки твердих радіоактивних відходів, де надалі й розташовуватиметься установка паспортизації РАВ. Відповідно до затвердженого техрішення, до моменту будівництва комплексу установку буде розміщено в приміщенні сховища твердих радіоактивних відходів №3».

За інформацією А.Краснікова, суть паспортизації полягає у визначенні радіаційних характеристик низько- та середньоактивних РАВ. Після оформлення паспортів, відходи передаватимуться на спеціалізовані підприємства для довготривалого зберігання або остаточного захоронення.

У процесі реалізації контракту южноукраїнські фахівці візьмуть участь у заводських приймальних випробуваннях обладнання, а паралельно з роботами з його монтажу на майданчику АЕС пройде навчання ремонтного та експлуатаційного персоналу. Визначено й термін поставки установки на майданчик Южно-Української АЕС - кінець 2018 року.

Керівник проекту Юрій Боришкевич зазначив, що в компанії «NUVIA a.s.» великий досвід постачань систем вимірювання РАВ. Зокрема, 2012 року аналогічну установку вимірювання активності РАВ було поставлено на Рівненську АЕС. На черзі - Запорізька та Южно-Українська атомні станції. Такі ж паспортизатори встановлено на АЕС Угорщини і Чехії.