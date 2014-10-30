У "Газпромі" заявили, що газові переговори відновляться сьогодні о 20:00

Про це повідомляється у на сторінці Twitter "Газпрому".

Вчора УНІАН повідомляв, що газові переговори у Брюсселі розпочалися із солідним запізненням через запізнення голови "Газпрому" на зустріч із єврокомісаром, яка передувала широкому формату переговорів.

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Також повідомлялося, що 29 жовтня в Брюсселі розпочався новий раунд переговорів у тристоронньому форматі Україна-Росія-ЄС з урегулювання газової суперечки між Києвом і Москвою за участю єврокомісара з енергетики Гюнтера Еттінгера, міністрів енергетики України і Росії Юрія Продана і Олександра Новака, проте вчора жодних домовленостей досягнути не вдалося.