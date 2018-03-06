У Кабміні відзвітували про запаси вугілля на ТЕС

Запаси вугілля на ТЕС за тиждень скоротилися на 6,5% - до 1,363 мільйона тонн.

Запаси вугілля на складах українських теплоелектростанцій з 28 лютого по 6 березня поточного року скоротилися на 6,5% – до 1,363 мільйона тонн, повідомляє прес-служба Міністерства енергетики та вугільної промисловості.

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При цьому запаси антрацитового вугілля скоротилися на 9% - до 541 тисячі тонн з 594,8 тисячі тонн.

Запаси вугілля газової марки скоротилися на 4,8% – до 821,7 тисячі тонн з 863,5 тисячі тонн.

Як повідомляв УНІАН, за даними Міненерговугілля, видобуток енергетичного та коксівного вугілля в Україні у 2017 році скоротився на 14,6% порівняно з 2016 роком – до 34,916 мільйона тонн.

Довідка УНІАН. Україна через бойові дії на сході країни відчуває значний дефіцит вугілля, в першу чергу енергетичного (антрациту), видобуток якого сконцентрований в Донецькій та Луганській областях, районах, підконтрольних бойовикам.

Енергокомпанії почали переводити блоки ТЕС, які раніше працювали на антрациті, на газові марки вугілля, що призвело до зростання споживання палива марки "Г". Видобуток не встигає збільшуватися слідом за зростанням споживання газового вугілля, тому виник дефіцит цього виду палива. Для вирішення цієї проблеми енергокомпанії уклали контракти на імпорт вугілля з ПАР і США.