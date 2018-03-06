НКРЕКП має намір збільшити тарифи "Укртрансгаз" на зберігання, закачування та відбір газу

Дані тарифи не переглядалися з 2013 року.

Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг, має намір істотно збільшити тарифи на зберігання газу в підземних сховищах, його закачування та відбір для оператора вітчизняної газотранспортної системи компанії "Укртрансгаз".

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Відповідний проект рішення було прийнято на черговому засіданні комісії.

Згідно з документом, планується, що тариф на закачування газу в підземні сховища збільшиться на 95,7%, до 64,4 гривні за тисячу кубометрів на добу, тариф на відбір - на 104% - до 67,1 гривні за тисячу кубометрів на добу, на зберігання - на 35,4% - до 0,172 гривні за тисячу кубометрів на добу.

Таким чином, загальний тариф на послуги "Укртрансгазу" може збільшитися на 73,5% - до 194,28 гривні за тисячу кубометрів.

Згідно з повідомленням, перегляд тарифів обумовлений: прийняттям нової методики визначення та розрахунку тарифів на послуги зберігання (закачування, відбору) газу в газосховищах; необхідністю забезпечення беззбиткової роботи підземних сховищ газу; зміною обсягів зберігання (закачування, відбору) газу в сховищах за останні роки; зміною основних макроекономічних показників, а саме офіційного курсу гривні, мінімальної заробітної плати, цін на енергоносії.

Як повідомляв УНІАН, НКРЕКП встановила тарифи на послуги із зберігання, закачування та відбору газу для "Укртрансгазу" ще в червні 2013 року, коли комісія підвищила тариф на зберігання газу в підземних сховищах в 2,57 рази — до 46,2 гривні за 1 тисячу кубометрів.

Також регулятор підвищив тарифи на закачування та відбір газу з ПСГ більш ніж в 4 рази – до 32,9 гривні за 1 тисячу кубометрів.

Довідка УНІАН. "Укртрансгаз" експлуатує 12 підземних сховищ газу загальною активною ємністю близько 31 мільярд кубометрів. Підземні сховища газу є складовою частиною системи газопостачання України і транзиту газу через її територію. Також компанія є оператором магістральних газопроводів, по яких природний газ транзитом надходить з Російської Федерації до країн ЄС. 100% акцій "Укртрансгазу" знаходяться у власності НАК "Нафтогаз України".