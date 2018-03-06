Транзит російського газу через Україну до ЄС стабільний – Єврокомісія

Єврокомісія залишається готовою допомогти вирішити газову суперечку між Україною та Росією.

В Європейській комісії констатують, що транзит російського газу в країни ЄС здійснюється в нормальному стабільному режимі.

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Як передає власний кореспондент УНІАН, про це повідомила прес-секретар ЄК Анна-Кайса Итконен сьогодні на брифінгу в Брюсселі.

Відповідаючи на питання, чи існує занепокоєння щодо транзиту російського газу через територію України у зв'язку з двостороннім конфліктом, вона сказала: «На даний момент, згідно з інформацією, якою володіє Комісія, потоки газу в ЄС стабільні і нормальні».

Прес-секретар також зазначила, що Єврокомісія готова допомогти сприяти переговорам між Україною і Росією, якщо обидві сторони будуть про це нас просити".

Як повідомляв УНІАН, після того як "Газпром" програв судову тяжбу з "Нафтогазом" в Стокгольмському арбітражі, згідно з рішенням якого він повинен виплатити української компанії 2,56 мільярда доларів, російська компанія спочатку погодилася поставити в березні в Україну 0,5 мільярда кубометрів газу за цінами, які визначив арбітраж, однак 1 березня різко відмовилася виконати свої контрактні зобов'язання і знизила тиск газу на вході в українську ГТС на східному кордоні до критичного рівня.

У "Нафтогазі" заявили, що такі дії "Газпрому" є невиконанням рішення суду і саме вони привели до виникнення дефіциту газу в ГТС України. Для його подолання Кабінет міністрів 2 березня ввів обмеження щодо споживання газу всередині країни, після чого "Нафтогаз" в терміновому порядку закупив у польської компанії PGNiG 60 мільйонів кубометрів палива.

Завдяки діям "Нафтогазу" і Кабміну України пройшла цей період без будь-яких надзвичайних ситуацій та зберегла обсяги транзиту на належному рівні.

Станом на ранок 3 березня ситуація в українській ГТС повністю стабілізувалася.

Довідка УНІАН. Україна в особі "Нафтогазу" судилася з "Газпромом" в Стокгольмському арбітражному суді за двома контрактами: на транзит російського газу в Євросоюз і купівлю Україною російського газу.

2 грудня 2017 року "Нафтогаз" отримав остаточне рішення Стокгольмського арбітражу щодо постачань в Україну російського газу, яким суд задовольнив основні вимоги української сторони. Зокрема, суд знизив ціну на газ, який купується у "Газпрому" у другому кварталі 2014 року, на 27,4% - до 352 доларів за тисячу кубометрів; відхилив вимоги російської сторони у відповідності з принципом "бери або плати" на суму 56 мільярдів доларів. Оскільки не всі вимоги були задоволені, за підсумками першого рішення "Нафтогаз" залишався винен "Газпрому" близько 2 мільярдів доларів.

Друге рішення стосується транзитного контракту, який був укладений в 2009 році. Згідно з цим контрактом, "Газпром" повинен був транспортувати через Україну 110 мільярдів кубометрів на рік. Оскільки ця умова не виконувалася, "Нафтогаз" зажадав у суді стягнути з російської компанії 16 мільярдів доларів.

28 лютого 2018 року "Нафтогаз" отримав остаточне рішення Стокгольмського арбітражу, згідно до якого "Газпром" зобов'язаний виплатити "Нафтогазу" 4,63 мільярда доларів.

За підсумками розгляду двох справ "Газпром" повинен української компанії 2,56 мільярда доларів. При цьому "Газпрому" щодня нараховуються відсотки в розмірі 500 тисяч доларів, поки він не виконає рішення Стокгольмського арбітражу про виплату цих коштів Україні.