Голова «Нафтогазу» назвав високою ймовірність підписання сьогодні угоди щодо газу

Голова НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв вважає високою ймовірність підписання тимчасової газової угоди в тристоронньому форматі Україна-Росія-ЄС, про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

«Відповідаючи на численні запитання: сьогодні є шанс підписати "тимчасовий зимовий пакет" у тристоронньому форматі. Ймовірність висока. Всі деталі буде оприлюднено після підписання», - написав Коболєв.

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Як повідомляв УНІАН, 29 жовтня в Брюсселі почався новий раунд переговорів у тристоронньому форматі Україна-Росія-ЄС із врегулювання газової суперечки між Києвом і Москвою за участю єврокомісара з енергетики Гюнтера Еттінгера, міністрів енергетики України та Росії Юрія Продана і Олександра Новака, проте вчора ніяких домовленостей досягти не вдалося. Переговори продовжуються 30 жовтня.

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