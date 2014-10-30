Порошенко обговорив з Меркель результати газових переговорів

Президент України Петро Порошенко та канцлер ФРН Ангела Меркель обговорили результати тристоронніх газових консультацій за участю України, ЄС та Росії. Співрозмовники наголосили на необхідності досягнення умов для надійного постачання газу в Україну в зимовий період та забезпечення енергетичної безпеки Європи, повідомили УНІАН у прес-службі президента.

Президент України та канцлер ФРН підкреслили важливість того, що всі домовленості, які зараз досягаються у Брюсселі, відпрацьовуються в постійному діалозі із Євросоюзом та його лідерами, зокрема із діючим головою Європейської Комісії Жозе-Мануелем Баррозу та Віце-президентом Єврокомісії, Комісаром з енергетичних питань Гюнтером Еттінгером.

Порошенко поінформував Меркель, що у цьому контексті у нього заплановані телефонні консультації з діючим президентом Європейської Ради Германом ван Ромпеєм та Жан-Клодом Юнкером, який розпочне виконувати обов’язки голови Європейської Комісії з 1 листопада.

Також Порошенко та Меркель засудили намір проведення псевдовиборів у так званих "ДНР" та "ЛНР" 2 листопада, оскільки він суперечить Мінському протоколу від 5 вересня. Президент України наголосив, що всі сторони Мінського протоколу і Мінського меморандуму несуть відповідальність за його виконання, в тому числі Російська Федерація, яка підтвердила відданість цим домовленостям за результатами багатостороннього діалогу у Мілані 17 жовтня.

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Як повідомляв УНІАН, 29 жовтня в Брюсселі розпочався новий раунд переговорів у тристоронньому форматі Україна-Росія-Європейський Союз щодо врегулювання газової суперечки між Києвом та Москвою за участю єврокомісара з енергетики Гюнтера Еттінгера, міністрів енергетики України та Росії Юрія Продана та Олександра Новака, однак вчора жодних домовленостей досягти не вдалося.

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Вранці 30 жовтня Єврокомісія повідомила, що прес-конференції, яка мала відбутися в разі досягнення домовленостей в ході тристоронніх газових переговорів, сьогодні вранці не буде.

Президент Європейської комісії Жозеф Мануель Баррозу провів кілька телефонних розмов з президентом України Петром Порошенком під час тристоронніх переговорів по газу, які 29-30 жовтня проходять в Брюсселі.

„Баррозу підкреслив, щоб домовленості були досягнуті на основі пропозицій, висунутих Європейською комісією. Він закликав усі сторони скористатися цією можливістю і завершити переговори, щоб забезпечити безперервне, надійне і засноване на ринкових механізмах постачання газу в Україну”, - повідомила сьогодні в Брюсселі представник Єврокомісії Піа Аренкільде Хансен.

Переговори тривають, можливо, угоду буде підписано сьогодні ввечері.