Замість російського: "Нафтогаз" хоче відкрити своє представництво в Німеччині

До 12 березня "Нафтогаз" закриє своє представництво в Росії.

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" планує відкрити своє представництво в місті Мюнхен, Німеччина), яке також буде представляти інтереси компанії в Австрії та Швейцарії.

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Про це повідомляється в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР).

"Згідно з протоколом засідання наглядової ради Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України", погоджено створення представництва НАК "Нафтогаз України" у Федеративній Республіці Німеччина. Функції представництва: представництво і захист інтересів НАК "Нафтогаз України" у Федеративній Республіці Німеччина, Республіці Австрія, Швейцарській Конфедерації", - сказано в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, "Нафтогаз України" закриє своє представництво в Росії до 12 березня 2018 року в зв'язку з відсутністю доцільності подальшого його існування.

Після того, як російський "Газпром" програв судову тяжбу з "Нафтогазом" в Стокгольмському арбітражі, згідно з рішенням якого він повинен виплатити української компанії 2,56 мільярда доларів, російська компанія спочатку погодилася поставити в березні в Україну 0,5 мільярда кубометрів газу за цінами, які визначив арбітраж, проте потім (1 березня) раптово відмовилася виконати свої контрактні зобов'язання і знизила тиск газу на вході в українську ГТС на східному кордоні до критичного рівня.

У "Нафтогазі" заявили, що такі дії "Газпрому" є невиконанням рішення суду, і саме вони привели до виникнення дефіциту газу в ГТС України. Для його подолання Кабінет міністрів України 2 березня ввів обмеження щодо споживання газу всередині країни, після чого "Нафтогаз" в терміновому порядку закупив у польської компанії PGNiG 60 мільйонів кубометрів палива.