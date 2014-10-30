У Брюсселі кажуть, що газову угоду підпишуть сьогодні о 20.30

Церемонія підписання пакета документів, які спрямовані на вирішення спірних газових питань між Україною і Росією, відбудеться о 20.30 у приміщенні Європейської комісії.

Про це власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі повідомило інформоване джерело.

"У прес-центрі Європейської комісії о 19.30 (за Брюсселем) буде підписано три документи", - сказав співрозмовник агентства.

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Станом на цю годину офіційної інформації від Європейської комісії з цього приводу поки немає.

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