У Брюсселі кажуть, що газову угоду підпишуть сьогодні о 20.30
19:37, 30 жовтня 2014Енергетика
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У прес-центрі Європейської комісії буде підписано три документи
Україна буде отримувати російський газ за передоплатою - ЕК виступить гарантом / Фото УНІАН
Церемонія підписання пакета документів, які спрямовані на вирішення спірних газових питань між Україною і Росією, відбудеться о 20.30 у приміщенні Європейської комісії.
Про це власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі повідомило інформоване джерело.
"У прес-центрі Європейської комісії о 19.30 (за Брюсселем) буде підписано три документи", - сказав співрозмовник агентства.
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Станом на цю годину офіційної інформації від Європейської комісії з цього приводу поки немає.
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