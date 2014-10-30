Польські підприємства відмовляються від російського газу

Через напругу у відносинах з Росією польські підприємства намагаються зменшити свою залежність від газу з РФ. Найбільший хімічний концерн країни "Grupa Azoty" та нафтова компанія "PKN Orlen" повідомили інформагенції Reuters, що вони тепер закуповують менше блакитного палива в нафтогазовій компанії PGNiG, а більше - в Німеччині. Польська державна компанія PGNiG майже цілковито отримує газ від "Газпрому".

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Як передає «Німецька хвиля», близько 55% спожитого минулого року Польщею газу були російськими. Втім, для зменшення залежності від Москви Варшава розвиває проекти з постачання скрапленого природного газу, а також робить ставку на лібералізацію газового ринку.

За підрахунками Reuters, упродовж наступних двох років Польща може скоротити споживання російського газу до 15%.