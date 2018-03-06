"Енергоатом" планує до кінця року завершити будівництво першої черги ЦСВЯП

За словами міністра енергетики, для фінансування будівництва Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП) було знайдено за один рік.

Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" та її підрядні організації планують до кінця 2018 року завершити будівництво першої черги Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП), яке будується в зоні відчуження і буде служити для зберігання палива з трьох українських АЕС.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це під час засідання громадської ради при Міністерстві енергетики та вугільної промисловості повідомив профільний міністр Ігор Насалик.

"Ми за один рік знайшли фінансування і запустили будівництво. Перша черга повинна запуститися до кінця 2018 року", - сказав він, коментую будівництво ЦСВЯП.

Як повідомляв УНІАН, на початку червня 2017 року Кабмін затвердив проект будівництва ЦСВЯП. У цьому сховищі з застосуванням передової технології поверхневого "сухого" зберігання компанії Holtec International буде протягом 100 років безпечно зберігатися ядерне паливо з Рівненської, Хмельницької та Южно-Української АЕС (На Запорізькій АЕС з 2001 року експлуатується пристанційне Сухе сховище відпрацьованого ядерного палива). Через відсутність власного сховища Україна змушена кожен рік витрачати близько 200 мільйонів доларів на оплату послуг з вивезення та переробки відпрацьованого ядерного палива на території Росії.

Контракт на будівництво ЦСВЯП між "Енергоатомом" і Holtec Internatinal був підписаний ще в 2005 році, проте з ряду причин, в тому числі через зміну політичної кон'юнктури, проект довгий час був фактично заморожений. Реальна робота за цим проектом відновилася в 2014 році.

На початку липня 2017 року Держатомрегулювання видала "Енергоатому" ліцензію на будівництво і введення в експлуатацію ЦСВЯП. Будівництво сховища стартувало 9 листопада минулого року.

Довідка УНІАН. Централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива буде вміщати ВЯП українських АЕС. Загальна ємність ЦСВЯП складе 16 529 відпрацьованих тепловиділяючих збірок для реакторів типу ВВЕР-440 та ВВЕР-1000. Підрядник будівництва – американська компанія Holtec International. Держпідприємство "НАЕК "Енергоатом" – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На "Енергоатом" покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.