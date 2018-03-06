Україна за рік скоротить споживання антрациту на 20% - Міненерговугілля

У міністерстві також зазначають, що на тлі скорочення споживання антрациту в Україні зростає споживання газового вугілля.

Споживання українською тепловою генерацією (ТЕС і ТЕЦ) дефіцитного вугілля антрацитної групи в 2018 році сстановитиме 4,8-4,9 млн тонн, що на 20% менше, ніж у 2017 році.

Такий прогноз під час засідання громадської ради при Міністерстві енергетики та вугільної промисловості висловила керівник Департаменту електроенергетичного комплексу Ольга Буславець.

Читайте також"Вугілля у місцях для багажу": в мережі підняли на сміх умови в поїзді "Укрзалізниці" (фото)

«Зараз спостерігається динаміка щодо скорочення споживання антрациту. В 2016 році вся теплова генерація (разом з ТЕЦ) спожила 10,5 млн тонн, у 2017 році - 6 млн тонн, у 2018 році ми передбачаємо, згідно з прогнозним балансом, - 4,8-4,9 млн тонн», - сказала вона.

Також Буславець додала, що Міненерговугілля розуміє необхідність скорочення споживання антрациту, оскільки він весь імпортується.

«Споживання газового вугілля зростає щороку. В 2016 році це було 16,5 млн тонн, у 2017 році - 18,7 млн тонн, на 2018 рік передбачено 21 млн тонн», - прокоментувала Буславець динаміку зростання споживання газового вугілля, яким теплова генерація України заміщає дефіцитний антрацит.

Як повідомляв УНІАН, після втрати через бойові дій на Донбасі Україною контролю над видобутком власного вугілля антрацитної групи, теплова генерація почала відчувати дефіцит цього виду палива. У 2016-2017 роках енергокомпанії почали переводити блоки ТЕС, які раніше працювали на антрациті, на газові марки вугілля, що призвело до зростання споживання палива марки «Г». Зокрема, держкомпанія «Центренерго» переобладнала другий і п'ятий блоки Зміївської ТЕС, а також четвертий блок Трипільської ТЕС. ДТЕК переобладнав два блоки Придніпровської ТЕС.

У результаті переведення блоків ТЕС на газові марки вугілля, а також за рахунок збільшення виробництва електроенергії на атомних і гідроелектростанціях, у 2017 році теплоелектростанції України вдвічі скоротили споживання антрациту - до 4,8 млн тонн.