Газові переговори в Брюсселі близькі до завершення - джерело
Станом на пів на десяту вечора четверга газові переговори, які відбуваються між Україною, Росією та Європейською комісією у Брюсселі з вирішення спірних газових питань між Києвом та Москвою, ще тривають.
Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі у четвер повідомило джерело, наближене до переговорних кіл.
"Все просувається в конструктивному руслі. Сподіваємося, що переговорний процес буде завершений сьогодні підписанням необхідних документів", - зазначило воно.
Читайте такожГолова «Нафтогазу» назвав високою ймовірність підписання сьогодні угоди щодо газуЯк повідомляв УНІАН, 29 жовтня в Брюсселі почався новий раунд переговорів у тристоронньому форматі Україна-Росія-ЄС із врегулювання газової суперечки між Києвом і Москвою за участю єврокомісара з енергетики Гюнтера Еттінгера, міністрів енергетики України та Росії Юрія Продана і Олександра Новака, проте вчора ніяких домовленостей досягти не вдалося. Переговори тривають.