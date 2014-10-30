Газові переговори в Брюсселі близькі до завершення - джерело

21:59, 30 жовтня 2014
Енергетика
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Станом на пів на десяту вечора четверга газові переговори, які відбуваються між Україною, Росією та Європейською комісією у Брюсселі з вирішення спірних газових питань між Києвом та Москвою, ще тривають.

Reuters

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі у четвер повідомило джерело, наближене до переговорних кіл. 

"Все просувається в конструктивному руслі. Сподіваємося, що переговорний процес буде завершений сьогодні підписанням необхідних документів", - зазначило воно.

Читайте такожГолова «Нафтогазу» назвав високою ймовірність підписання сьогодні угоди щодо газуЯк повідомляв УНІАН, 29 жовтня в Брюсселі почався новий раунд переговорів у тристоронньому форматі Україна-Росія-ЄС із врегулювання газової суперечки між Києвом і Москвою за участю єврокомісара з енергетики Гюнтера Еттінгера, міністрів енергетики України та Росії Юрія Продана і Олександра Новака, проте вчора ніяких домовленостей досягти не вдалося. Переговори тривають.

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