Газові переговори в Брюсселі близькі до завершення - джерело

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі у четвер повідомило джерело, наближене до переговорних кіл.

"Все просувається в конструктивному руслі. Сподіваємося, що переговорний процес буде завершений сьогодні підписанням необхідних документів", - зазначило воно.

Читайте такожГолова «Нафтогазу» назвав високою ймовірність підписання сьогодні угоди щодо газуЯк повідомляв УНІАН, 29 жовтня в Брюсселі почався новий раунд переговорів у тристоронньому форматі Україна-Росія-ЄС із врегулювання газової суперечки між Києвом і Москвою за участю єврокомісара з енергетики Гюнтера Еттінгера, міністрів енергетики України та Росії Юрія Продана і Олександра Новака, проте вчора ніяких домовленостей досягти не вдалося. Переговори тривають.