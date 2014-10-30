Україна, РФ та ЄК підписали документи, які вирішують газову суперечку між Києвом та Москвою

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, зокрема, підписано два документи - тристоронній зобов’язуючий протокол, яким визначаються газові постачання до березня 2015 року.

Документ підписали міністр енергетики України Юрій Продан, міністр енергетики Олександр Новак та віце-президент Євромісії Гюнтер Еттінгер у присутності президента ЄК Жозе Мануеля Баррозу, нового віце-президента Мароша Шевковича, глави «Газпрому» Олексія Міллера та глави НАК „Нафтогаз України» Андрія Коболєва.

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Другий документ - додаток до чинного контракту між «Газпромом» та «Нафтогазом» на поставки російського газу в Україну, який визначає технічні деталі цих поставок. Його підписали глава «Газпрому» Міллер та глава НАК „Нафтогаз України» Коболєв.