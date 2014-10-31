Ціна на газ до березня – 385 дол., борг у 3,1 млрд дол. Україна сплатить до кінця року – Еттінгер

Про такі домовленості, зафіксовані за результатами тристоронніх переговорів Україна-РФ-Єврокомісія, останній раунд яких тривав 29-30 жовтня, повідомив віце-президент Єврокомісії Гюнтер Еттінгер на прес-конференції в Брюсселі. Підписання документів та прес-конференція розпочалися близько опівночі 30 жовтня, передає власний кореспондент УНІАН.

Першим кроком домовленостей він назвав сплату до кінця листопада першої частини заборгованості України за поставлений газ. „Це відкриває двері Новаку та його міністерству стосовно 100 доларів знижки до кінця березня. Крім того, Україна має можливість між сьогодні та березнем в разі необхідності запросити додаткові обсяги газу, якщо потрібно, за погодженою ціною 385 доларів. Це - фіксована ціна”, - сказав Еттінгер.

Загалом «Нафтогаз» повинен сплатити до кінця року 3.1 млрд дол. Боргу за газ.

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Віце-президент поставив питання стосовно платоспроможності України і сам на нього відповів: «У «Нафогазу» є доходи, крім того, ЄС та МВФ ухвалили у цьому році вісім програм, які будуть виконані, і буде вісім програм у наступному році. Це значить, що Україна зможе закупити 4 млрд (кубометрів – УНІАН) газу та гарантувати його оплату”, - пояснив він.

Еттінгер також повідомив, що Україна спроможна оплатити і борг в сумі 3.1 млрд доларів до кінця року, оскільки ці гроші є на спеціальному рахунку в Україні.

Довідка УНІАН. Переговори про врегулювання цінового питання між НАК «Нафтогаз України» і «Газпромом» продовжувалися з травня 2014 року.

«Газпром» з 16 червня 2014 року перевів Україну на попередню оплату поставок російського газу, знизивши подачу палива для українських споживачів до нуля і залишивши лише обсяги прокачування для європейських споживачів. Цього ж дня «Нафтогаз України» подав позов до «Газпрому» в Арбітражний інститут при Торговій палаті Стокгольма з метою, в першу чергу, встановлення справедливої і ринкової ціни на газ, який «Газпром» може поставляти до України. Окрім перегляду цін,и в позовній заяві «Нафтогазу» міститься вимога до «Газпрому» повернути 6 млрд дол., які українська компанія переплатила з 2010 року.

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Після минулого раунду переговорів у тристоронньому форматі Україна-РФ-ЄС, що відбувся в Брюсселі 21 жовтня, міністр енергетики РФ Олександр Новак заявив, що в України фізично немає коштів на передоплату газу в листопаді-грудні, протягом тижня Єврокомісія і НАК ”Нафтогаз” повинні знайти кошти.

Прем`єр-міністр України Арсеній Яценюк раніше заявляв, що в України на рахунках є 3,1 млрд доларів, які вона може використати як платежі за природний газ.

Також Яценюк відзначав, що Україна наполягає на формульному визначенні ціни на газ з урахуванням ціни на нафту. У зв`язку з цим, за розрахунками українського уряду, ціна на російський газ до кінця року має становити 378 дол. за тисячу кубометрів, а в першому кварталі 2015 року – не вище 365 дол. за тисячу кубометрів. Більш того, обсяги поставок газу Україна визначить сама, а оплата палива здійснюватиметься за передоплатою.

Також, за словами Яценюка, Україна наполягає на відмові від принципу «бери або плати» і на переведенні оплати за транзит газу на рахунки «Нафтогазу».

Крім того, Яценюк відзначив, що ціна на газ, вже поставлений до України, має становити не більш як 268 дол. за тисячу кубометрів, і Україна має в своєму розпорядженні необхідний запас коштів – в розмірі 3,1 млрд дол. – для оплати вже поставленого палива.

Останній раунд газових переговорів Україна-Росія-ЄС тривав 29-30 жовтня в Брюсселі.